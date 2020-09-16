Muş'ta bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği il merkezine bağlı Yukarıyongalı köyünde karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

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