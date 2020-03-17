Muş'ta bir köy sel suları altında kaldı - Son Dakika
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Muş'ta bir köy sel suları altında kaldı

7 saat önce

Muş'ta aniden bastıran yağış ve karların erimesiyle birlikte Yoncalıöz köyünde ev ve ahırlar sel suları altında kaldı.

Muş'ta bir köy sel suları altında kaldı, System.String[]

Muş'ta aniden bastıran yağış ve karların erimesiyle birlikte Yoncalıöz köyünde ev ve ahırlar sel suları altında kaldı.


Merkeze 29 kilometre mesafede bulunan Yoncalıöz köyünde etkili olan yağış ile birlikte taşan dere, köyü sular altında bıraktı. Dün geceden bu yana devam eden yağmur ve karların erimesiyle köyün içerisinden geçen derede taşkın meydana geldi. Su altında kalan 30 hanede vatandaşlar bir yandan eşyalarını kurtarmaya çalışırken, bir yandan da evlerindeki suyu dışarıya atmaya çalıştı. İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından bölgeye gönderilen iş makineleri, evlerinde mahsur kalan vatandaşları ise bulundukları yerden kepçe yardımıyla kurtardı.


Gazetecilere açıklamalarda bulunan Yolcalıöz Köyü Muhtarı Ramazan Balkaya, dün akşamdan beri sel geldiğini belirterek, "Köyün en az 30 hanesi şu anda suyun altında. Baya zayiat var. Hayvanlar ahırlarda kaldı. Devlet Su İşleri, AFAD, özel idare ekipleri buraya geldiler. Hayvanları teker teker çıkardık. Şu anda önemli bir şey yok. Yalnız vatandaşımız mağdur. Burada vatandaşlarımızın malları zarar gördü, hayvanları zarar gördü, samanları gitti. En azından yüz tona yakın saman su altında. Özellikle bu kanal su için yetersiz. Acilen müdahale edilmesi lazım. Vatandaşlarımızı iş makinesiyle çıkardık" dedi.


Evinden iş makinesi yardımıyla çıkarılan vatandaşlardan Kerem Subaşı ise yağmur suyu nedeniyle sel olduğunu belirterek, "Biz mahsur kaldık. Evden bizi kepçe yardımıyla çıkardılar" diye konuştu.


Öte yandan, jandarma ekipleri de köyde güvenlik önlemi aldı. - MUŞ

Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:29 Kaynak: İHA
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