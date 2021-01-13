Muş'ta bir köy mutasyona uğramış koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

Muş'ta bir köy mutasyona uğramış koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
13.01.2021 08:23
Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Yukarıüçdam köyü koronavirüsün daha hızlı bulaşan mutasyonunun tespit edilmesi nedeniyle karantina altına alındı.
Hasköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Hasköy İlçesi Yukarıüçdam köyünde koronavirüs (Covid–19) yeni varyantına ilişkin pozitif vaka çıkması ve köy içi temasın yoğun olduğunun anlaşılması üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararına istinaden köyün 14 gün süre ile karantinaya alındığı kaydedildi.
TÜRKİYE'DE İLK KEZ 1 OCAK'TA TESPİT EDİLMİŞTİ
İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüsün daha hızlı bulaşan mutasyonu Türkiye'de ilk kez 1 Ocak'ta tespit edilmişti. Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, "İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle yapılan incelemelerde bu ülkeden yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiş ve kontrol altına alınmıştır" ifadelerini kullanmıştı.
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