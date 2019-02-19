Son Dakika Haberleri: Muş'ta Bir Yılda 12 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Muş'ta Bir Yılda 12 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

24 dakika önce

Muş İl Jandarma Komutanlığınca PKK terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonlarda, 2018 yılı içerisinde 12 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Muş'ta Bir Yılda 12 Terörist Etkisiz Hale Getirildi, System.String[]
Muş İl Jandarma Komutanlığınca PKK terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonlarda, 2018 yılı içerisinde 12 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonlarda, 2018 yılı içerisinde 12 teröristin etkisiz hale getirildiği ve kış üslenmesine yönelik yapılan operasyonlarda ise 48 sığınağın tespit ve imha edilmesinin ardından 343 kişi hakkında ise terörle ilgili suçlardan işlem yapıldığı kaydedildi. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:14 Kaynak: İHA

PKK, Jandarma, Muş, 3. Sayfa
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