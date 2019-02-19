Muş'ta Bir Yılda 12 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
24 dakika önce
Muş İl Jandarma Komutanlığınca PKK terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonlarda, 2018 yılı içerisinde 12 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Muş
İl Jandarma Komutanlığınca PKK
terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonlarda, 2018 yılı içerisinde 12 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonlarda, 2018 yılı içerisinde 12 teröristin etkisiz hale getirildiği ve kış üslenmesine yönelik yapılan operasyonlarda ise 48 sığınağın tespit ve imha edilmesinin ardından 343 kişi hakkında ise terörle ilgili suçlardan işlem yapıldığı kaydedildi. - MUŞ
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:14 Kaynak: İHA
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