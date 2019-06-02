Son Dakika Haberleri: Muş'ta "birlik" iftarı
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Muş'ta "birlik" iftarı

1 saat önce

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, iftar programı düzenledi.

Muş'ta
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, iftar programı düzenledi.
Başkan Asya'nın kentteki bir restoranda düzenlediği iftarda siyasi parti başkanları, mahalle muhtarları, kanaat önderleri, esnaf, yatırımcı, aşiret reisleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri bir araya geldi.
İftara katılan Muş Valisi İlker Gündüzöz, yaptığı konuşmada, böyle bir buluşmanın yapılmasının çok önemli olduğunu vurguladı.
Ramazanın kardeşliği pekiştiren bir kavram olduğunu hatırlatan Gündüzöz, "Şu sofra aslında mübarek ramazan ayının ruhuna en uygun sofra. Belediye Başkanına bu yakışır, herkesi bir araya getirmek. Her günümüz bu birlik ve beraberlik sofrası gibi olsun. Hepimiz her gün bu ruhu yaşayalım." dedi.
Başkan Asya da seçimden önce verdiği vaatleri yapacaklarını ifade ederek, "Muş'a daha fazla hizmet edeceğiz. Eksikliklerimizi gidermek için siyasi partilerle belirli aralıklarla bir araya geleceğiz. Sivil toplum örgütlerimizin, meslek odalarımızın kanat önderlerimizin görüşleri bizlerin yol haritası olacaktır. İftara katılan tüm misafirlerime teşekkür ediyorum." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:49 Kaynak: AA
Feyat Asya, Asya, Muş, Güncel
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