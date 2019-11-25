Son Dakika Haberleri: Muş'ta bulunan su samuru doğal yaşam alanına bırakıldı
Son Dakika Güncel Muş'ta bulunan su samuru doğal yaşam alanına bırakıldı - Son Dakika

Muş'ta bulunan su samuru doğal yaşam alanına bırakıldı

6 saat önce

Muş'ta, Murat Nehri'ndeki suyun azalmasıyla ortaya çıkan su samuru, Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğü ekiplerince doğal yaşam alanına bırakıldı.

Muş'ta bulunan su samuru doğal yaşam alanına bırakıldı, System.String[]

Muş'ta, Murat Nehri'ndeki suyun azalmasıyla ortaya çıkan su samuru, Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğü ekiplerince doğal yaşam alanına bırakıldı.

Tarihi Murat Köprüsü'nün bulunduğu alanda bekçilik yapan Ömer Kırtan, nehir kenarında nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir su samuru buldu.

Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne haber veren Kırtan, kulübesine götürdüğü hayvanı besledi.

Görevliler tarafından teslim alınan su samuru, kontrollerin ardından yuvasına bırakıldı.

Kırtan, gazetecilere yaptığı açıklamada, arkadaşlarıyla Murat Nehri kıyısında dolaşırken su samurunu gördüğünü söyledi.

Hayvanı koruma altına aldıktan sonra görevlilere haber verdiğini aktaran Kırtan, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğü yetkilileri geldi. Jandarma gözetiminde teslim ettik. Biz doğayı seviyoruz. Yetkililer, bulduğumuz hayvanı tekrar doğal yaşam alanına bıraktı. Bu hayvanlara sahip çıkmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Murat Nehri, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dipsiz Göl yeniden su tutar mı? Profesör acı gerçeği açıkladı: Ancak havuz olur
Musk: Tanıtımda yaşanan skandala rağmen 200 bin adet sipariş aldık İstanbul'da 4 bin 500 et ve et ürünleri işletmesi sağlığa uygunsuz bulundu Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne hak kazananlar belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 19:27:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muş'ta bulunan su samuru doğal yaşam alanına bırakıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]