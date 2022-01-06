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Muş'ta butik mağaza ile ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine ücretsiz kıyafet ve ayakkabı - Son Dakika

Muş'ta butik mağaza ile ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine ücretsiz kıyafet ve ayakkabı

06.01.2022 18:42
Muş'ta butik mağaza ile ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine ücretsiz kıyafet ve ayakkabı

Muş Alparslan Üniversitesinde Türk Kızılay Muş Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi öğrenciler için "Kızılay Butik Mağazası" açıldı.

Muş Alparslan Üniversitesinde Türk Kızılay Muş Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi öğrenciler için "Kızılay Butik Mağazası" açıldı.

Üniversitenin yerleşkesindeki Kampüs Çarşı'nda açılan mağazada öğrenciler, ücretsiz kıyafet ve ayakkabı alabilecek.

Törende konuşan Muş Valisi İlker Gündüzöz, mağazanın açılışında katkısı olan herkese teşekkür etti.

"Allah devletimize zeval vermesin. Bu devlet büyük bir devlettir." diyen Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Kızılay bu devlettin bir sivil toplum kuruluşudur ama aynı zamanda devletten ayrı görmüyoruz. Güzide teşkilatımız son yıllarda yaptığı atılımlarda çok muhabbetle alkışlayarak takip ediyoruz. İnşallah Kızılay amblemi hilali her yerde kıyamete kadar devam eder. Bu birlik ve beraberliğimiz de daima olsun. Bu hizmet yerini bulsun inşallah."

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç ise Türkiye'de birçok üniversitede ve birçok alanda ihtiyaç sahibi insanlara hediye edilmek üzere butik mağazalar oluşturduklarını söyledi.

Kızılay olarak öğrencilere hediye olarak takdim edilecek ürünleri buraya ulaştırdıklarını ifade eden Turunç, şöyle konuştu:

"Bundan asla şüpheniz olmasın, önceden açtığımız butik mağazalarımızdaki anlayışımızda bu şekilde devam ediyor. Burayı kardeşler arasında bir hediyeleşme olarak algılayın. Tabii ki sizden beklentilerimiz millet olarak var. Bu ülkenin geleceği birinci önceliğimiz. Dünyanın neresinde bir insanın bir mazlumun sıkıntısı varsa o mazluma dahi yardım elini uzatacak bir anlayışa sahip olacaksınız. Ülkemizin geleceği için mutlaka mücadelemiz olmalı. Dolayısıyla sizin eğitimdeki başarınız sadece ülkemize fayda sağlamayacak, dünya insanlarına da katkı sunacaksınız. Biz bayrağı sizlere devredeceğiz gençler. Sırf kendiniz, aileniz, toplumunuz için değil dünyadaki bütün mazlumlara da yardım elinizi uzatacak bir anlayışla eğitiminizi tamamlayın."

Açılışta, Muş Belediye Başkan Vekili Muhterem Bozkurt, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ve Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Koç konuşma yaptı.

Programa, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Kızılay çalışanları ile gönüllüleri katıldı.

Muş'ta butik mağaza ile ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine ücretsiz kıyafet ve ayakkabı
Muş'ta butik mağaza ile ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine ücretsiz kıyafet ve ayakkabı
Muş'ta butik mağaza ile ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine ücretsiz kıyafet ve ayakkabı
Muş'ta butik mağaza ile ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine ücretsiz kıyafet ve ayakkabı

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Kızılay, Kampüs, Türk, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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