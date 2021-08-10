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Muş'ta büyük ve küçükbaş hayvanlar brusellaya karşı aşılanıyor - Son Dakika

Muş'ta büyük ve küçükbaş hayvanlar brusellaya karşı aşılanıyor

10.08.2021 13:31
Muş'ta büyük ve küçükbaş hayvanlar brusellaya karşı aşılanıyor, System.String[]

Muş Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kentte brusella hastalığına karşı büyük ve küçükbaş hayvanlara yönelik aşılama çalışması başlattı.

Muş Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kentte brusella hastalığına karşı büyük ve küçükbaş hayvanlara yönelik aşılama çalışması başlattı.

Merkeze bağlı Beşparmak köyündeki aşı çalışmalarını inceleyen Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte 1 milyon 235 bin küçükbaş hayvan ve 331 bin civarında da büyükbaş hayvanın bulunduğunu söyledi.

Kentin Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olduğuna vurgu yapan Aydın, "Dolayısıyla hayvan sağlığı da bizim için çok önemli. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak hayvanların hastalığını önlemek amacıyla ekiplerle sürekli sahadayız. Hayvanlarımız doğduğu andan itibaren takibe alıyoruz. Özellikle salgın hastalıklara karşı aşılama yapıyoruz. Valiliğimiz ve bakanlığımızdan aldığımız desteklerle sürekli sahada bu işleri yapıyoruz." diye konuştu.

Valiliğin ücretsiz sağladığı aşıyı Beşparmak köyündeki küçükbaş hayvanlara uyguladıklarını belirten Aydın, şunları kaydetti:

"İlimizde şu anda brusella hastalığı yok. Yapılan aşı tedbir amaçlıdır. Bu yıl İl Özel İdaresi'nden 300 bin doz aşı ücretsiz olarak temin ettik. İl genelinde 80 veteriner hekimden oluşan 12 ekiple mesai merhumu gözetmeksizin sürekli köyleri dolaşarak hayvanları aşılıyoruz. Önceden bu tedbir alınmazsa hastalık insana geçebilir. Biz de bunun için yoğun çalışma yapıyoruz. Bu aşılar hem büyükbaşa hem de küçükbaş hayvanlara uygulanıyor. Hedefimiz bir ay içerisinde tüm hayvanlarımızı aşılamak olacaktır."

Hayvan yetiştiricisi Emrah Yüzgüllü ise 500 koyunun olduğunu ve aşıyı her sene yaptırdıklarını aktardı.

Hayvanları aşıladıklarında daha iyi verim aldıklarını ifade eden Yüzgüllü, "Aşıyı yapmadığım sene ise koyunlarımız doğmadan kuzuları düşürüyor. Bu açıdan her yıl koyunlarıma ücretsiz aşı yaptırıyorum. Tarım ve Orman Müdürlüğüne desteğinden dolayı teşekkür ederiz. Tüm hayvan sahiplerine brusella aşısını yapmalarını tavsiye ediyorum." dedi.

COVIRAN Bereket, Aydın, Tarım, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş'ta büyük ve küçükbaş hayvanlar brusellaya karşı aşılanıyor - Son Dakika


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