Büyükşehirlerde satılmak üzere yetiştirilen binlerce kuzunun sevkiyatına başlandı - Son Dakika

Muş'ta geçimini hayvancılık yaparak sağlayan besicilerin büyükşehirlerde satarak gelir elde etmek için yetiştirdiği 250 bin kuzunun il dışı sevkiyatına başlandı.

Kentin belli noktalarında tırlara doldurulan kuzular, besicilerin anlaştığı büyükşehirlerdeki hayvan tüccarlarına ulaştırılacak.

Muş Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Nimet Salkım, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte küçükbaş hayvan varlığının 1 milyon 300 bin civarında olduğunu söyledi.

Kentte her yıl yapılan kuzu ticaretinden bahseden Salkım, şöyle konuştu:

"İl genelinde bu yıl içerisinde yaklaşık 500 bin kuzu elde edildi. Kuzu satışlarımız haziran itibarıyla başladı. Bunlardan 250 bin erkek kuzuyu ayırıp, yıl içerisinde satıyoruz. Tüccarlar, kuzuları Diyarbakır, Gaziantep, Adana illerine sevk ediyor. Kuzu satışlarından yıllık ortalama 20 milyon lira kazanç elde ediliyor. Bu da hem kent hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Hayvancılık sektörü şu an iyi bir noktada. Bu kapsamda hayvan başı verilen 100 lira destek, Türkiye genelinde hayvancılığa ilgiyi de arttırdı. Bu tür projelerin devamını bekliyoruz. Geçen yıl biz 500 bin hayvan desteğini alırken, bu yıl 550 bin hayvan desteğini aldık."

Besicilerden Ziver Rençber de bu yıl 300 kuzuyu Adana, Gaziantep ve Diyarbakır'a sevk ettiğini anlattı.