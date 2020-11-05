Muş'ta cadde, sokak ve parklarda sigara içmek yasaklandı - Son Dakika

Muş'ta cadde, sokak ve parklarda sigara içmek yasaklandı

05.11.2020 08:53
Muş'ta cadde, sokak ve parklarda sigara içmek yasaklandı, System.String[]

Muş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, cadde, sokak, meydan, park ve bahçe gibi kamunun ortak kullanımına açık alanlarda sigara ve benzeri tütün ürünlerin kullanımı yasaklandı.

Muş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, cadde, sokak, meydan, park ve bahçe gibi kamunun ortak kullanımına açık alanlarda sigara ve benzeri tütün ürünlerin kullanımı yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali İlker Gündüzöz'ün başkanlığında toplandığı belirtildi.

Kovid-19 salgınının görüldüğü andan itibaren salgının kamu düzeni ve toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin ve salgının yayılımının kontrol altında tutulması amacıyla gerekli kararların alınarak uygulandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda ilimizde, cadde, sokak, meydan, park ve bahçe gibi kamunun ortak kullanımına açık alanlarda sigara ve benzeri tütün ürünlerin kullanımı yasaklanmıştır. Gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararına varılmıştır."

İlker Gündüzöz, Sigara, Tütün, Muş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş'ta cadde, sokak ve parklarda sigara içmek yasaklandı - Son Dakika


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