Muş'ta cadde ve kaldırımlar köpüklü suyla yıkanıyor - Son Dakika

Muş Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ile İtfaiye ekipleri, İstasyon ve Cumhuriyet mahallesindeki kaldırımları köpüklü ve tazyikli suyla yıkayarak dezenfekte ediyor.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, yaptığı açıklamada, belediye olarak rutin yapılan kent temizliğine dünya genelinde bir tehdit oluşturan Kovid-19 salgınından dolayısı daha fazla önem verdiklerini söyledi.

Vatandaşların salgından etkilenmemesi için hükümet yetkililerinin belirlediği yol haritasına riayet ettiklerini ve bunu yerelde uyguladıklarını belirten Asya, şöyle konuştu:

"Koronavirüse karşı ülkemiz genelinde başlatılan tedbirleri kendi yerelimizde uygulamak üzere ilk günden itibaren çaba sarf ediyoruz. Daha önce alınan kararlar doğrultusunda tedbir amaçlı İstasyon Caddesi üzerindeki kaldırımlara demir bariyerler konulmuştu. Demirlerin kaldırılmasıyla toplumumuzun yoğun kullanım alanları olan cadde ve kaldırımları köpüklü ve tazyikli suyla yıkamaya başladık. Bu süreçte vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var. İnşallah bu süreci de sorunsuz bir şekilde atlatırız."