Muş'ta cadde ve kaldırımlar sabunlu suyla dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş'ta cadde ve kaldırımlar sabunlu suyla dezenfekte edildi - Son Dakika

Muş'ta cadde ve kaldırımlar sabunlu suyla dezenfekte edildi

6 saat önce

MUŞ'ta koronavirüs önlemleri kapsamında belediye ekipleri, kentin en işlek caddesini köpüklü ve tazyikli suyla yıkayarak dezenfekte etti.

Muş'ta cadde ve kaldırımlar sabunlu suyla dezenfekte edildi, System.String[]

MUŞ'ta koronavirüs önlemleri kapsamında belediye ekipleri, kentin en işlek caddesini köpüklü ve tazyikli suyla yıkayarak dezenfekte etti.

Muş Belediyesi, kent merkezinde temizlik çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında ekipler, İstasyon Caddesi'ni tankerlerden sıkılan köpüklü suyla dezenfekte etti. Belediye Başkanı Feyat Asya, kent genelinde dezenfekte çalışmalarının aralıksız bir şekilde sürdürüleceğini belirtti.Ayrıca Muş Belediyesi koronovirüse karşı alınan tedbirler kapsamında şehir içi toplu taşıma araçlarını da dezenfekte etti. Belediye ekipleri, ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürecek.


Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:10 Kaynak: DHA
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