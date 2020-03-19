Muş'ta cadde ve sokaklar sabunlu su ile yıkanıyor - Son Dakika
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Muş'ta cadde ve sokaklar sabunlu su ile yıkanıyor

7 saat önce

Muş Belediyesi, korona virüsüne karşı dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına yeni bir boyut kazandırarak, kentteki tüm cadde ve sokakları sabunlu su ile yıkadı.

Muş'ta cadde ve sokaklar sabunlu su ile yıkanıyor, System.String[]

Muş Belediyesi, korona virüsüne karşı dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına yeni bir boyut kazandırarak, kentteki tüm cadde ve sokakları sabunlu su ile yıkadı.


Muş Belediyesi, tüm dünyayı tedirgin eden korona virüsüne karşı her geçen gün tedbirlerini artırıyor. Belediye Başkanı Feyat Asya'nın talimatı ile vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklar itfaiye ekiplerince sabunlu su ile dezenfekte ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından alınan tedbirleri harfiyen yerine getiren Muş Belediyesi, halk sağlığı için geniş kapsamlı temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.


Cadde ve sokak yıkama çalışmalarını yerinde inceleyen Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, korona virüsü ile mücadele kapsamında ilaçlama yapmak suretiyle kaldırım ve yolları yıkadıklarını belirterek, "Başta belediyemiz olmak üzere halkımızla bir bütün olarak bu tedbirleri alma noktasında bir gayret içerisindeyiz" dedi.


"Hiçbir virüs, bizim alacağımız tedbirden daha güçlü değildir"


Alınan tedbirlerin virüsten daha güçlü olduğunu vurgulayan Başkan Asya, "Biliyoruz ki hiçbir virüs bizim alacağımız tedbirden daha güçlü değildir. İnşallah Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi birlikte yeneceğiz. Bütün caddelerimizi, bütün sokaklarımızı, bütün yollarımızı yıkayarak temizliyoruz. Yoğun iletişim merkezleri olan her yerde dezenfekte çalışmalarımız devam etmektedir. Ekiplerimiz de bu anlamda yol ve kaldırım yıkama çalışmalarına sürekli devam edecektir. Sağlık Bakanımızın da söylediği gibi bu risk devam ettiği sürece daha çok deterjanla, çamaşır suyuyla, dezenfekte malzemeleriyle temizlik çalışmalarımız devam edecektir" ifadelerini kullandı.


"Konu halk sağlığı olunca maliyeti düşünmüyoruz"


Konunun halk sağlığı olmasından dolayı maliyeti düşünmediklerini aktaran Başkan Asya, "Konu halk sağlığı olunca doğrusu maliyeti düşünmedik ve düşünmeyeceğiz. Öncelikle 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' idealiyle yola çıktık, çıkıyoruz, çalışıyoruz. Bu anlamda bütün caddelerimizi, bütün ara sokaklarımızı, ara arterlerimizi, bütün ekiplerimizle dezenfekte etmeye devam edeceğiz. Şu anda girmedik sokak bırakmamak üzere veteriner hekim ve çevre mühendisimizin bünyesinde dezenfekte çalışmaları devam edecektir" diye konuştu.


"Temizlik çalışmalarında psikolojik rahatlama var"


Vatandaş ve esnafın yapılan çalışmalara ciddi destek verdiğini belirten Başkan Asya, "Bu temizlik çalışmalarında psikolojik bir rahatlama var. Vatandaşlarımızın memnuniyeti de zirvede" şeklinde konuştu. - MUŞ

Asya, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:59 Kaynak: İHA

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