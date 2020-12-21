Muş'ta cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - Son Dakika

Muş'ta cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
21.12.2020 22:55
Muş'ta korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamayla cadde ve sokaklar boş kaldı.
Muş'ta korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamayla cadde ve sokaklar boş kaldı.
Kentte vatandaşlar kısıtlama saatlerinin başlamasıyla evlerine çekildi. Sessizliğin hakim olduğu cadde, sokak ve parklar boş kaldı. Kısıtlamayla birlikte boş kalan tarihi Murat Köprüsü'nde kartpostallık görüntüler oluştu. İstasyon Caddesi ve kentin birçok noktasında uygulama yapan polis ekipleri, sokakta bulunan vatandaşların izin belgelerini sorgulayarak, kısıtlamaya uymayanlar hakkında işlem yaptı. - MUŞ
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