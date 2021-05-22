Muş'ta cağ bitkisine ilgi

MUŞ - Muş'ta vatandaşlar tarafından yüksek kesimlerden bin bir zorlukla toplanan doğal cağ bitkisinin salamura yapımına başlandı.

Muş'ta kırsal kesimde yetişen ve kışlık salamura olarak tüketilen cağ turşusuna vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Özellikle kırsal kesimdeki vatandaşların geçim kaynağı olan cağ bitkisi, çeşitli işlemden geçirildikten sonra plastik bidonlarda muhafaza edilerek bir süre sonra sofralardaki yerini alıyor.

4 kişiyle birlikte 3 bin metre rakımlı Zoveser Dağı'na bitki toplamaya gittiklerini anlatan Mehmet Nuri Baran, sabah saat 5'te yola çıktıklarını ve akşama kadar 200 kilogram cağ elde ettiklerini söyledi.

Toplanan cağları iyice yıkadıktan sonra bahçede kurulan kazanda 15-20 dakika kaynattıklarını ifade eden Baran, "Bitkileri kazandan alıp büyük bidonlardaki tuzlu suda en az 10 gün bekletiyoruz. Sonra 5'er kiloluk bidonlara doldurup satışını yapıyoruz. Sezonda yaklaşık 1 ton bitki topluyoruz. Yapılan salamuraları Muş dışında İstanbul, İzmir ve Bursa'ya gönderiyoruz. Muş ve dışında yaşayan hemşerilerimizin bu bitkiye karşı büyük talebi var. Bu yıl kilosunu 25 ila 30 liradan satıyoruz. Cağ, yumurtalı kızartmasının yanı sıra turşu olarak da tüketiliyor." diye konuştu.