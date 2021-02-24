Muş'ta, can dostlara sıcak yuvalar - Son Dakika
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Muş'ta, can dostlara sıcak yuvalar

24.02.2021 09:09

MUŞ'un Malazgirt Belediyesi'nce çetin kış şartlarında can dostları unutulmayarak, bölgede bulunan çeşitli noktalara köpek ve kedi kulübeleri yerleştirildi.

MUŞ'un Malazgirt Belediyesi'nce çetin kış şartlarında can dostları unutulmayarak, bölgede bulunan çeşitli noktalara köpek ve kedi kulübeleri yerleştirildi.

Malazgirt Belediyesi tarafından yapılan köpek ve kedi kulübeleri, ilçedeki çeşitli noktalara yerleştirildi. Hayvanların zorlu kış şartlarından etkilenmemesi için hazırlanan 50 barınma kulübesi, ilçenin bazı merkez noktalarına konuldu. Malazgirt Belediyesi sokak hayvanları besleme ekibinden Berkant Demirbaş, her canlının yaşam hakkı olduğunu vurguladı. Belediye olarak bu doğrultuda hareket ettiklerini kaydeden Demirbaş, "Kış aylarında sokak hayvanlarının aç kalmaması adına her türlü çalışmayı yapıyoruz" diye konuştu.

Kulübelerin içine her sabah ve akşam mama, ekmek ve kemik bıraktıklarını belirten Demirbaş, "Özellikle kısıtlamanın olduğu günler bu kulübelere gün boyu mama dağıtımı yapıyoruz. Şu an ilçemizin 7 bölgesinde beslenme noktası var. İnşallah bu sayı daha da çoğalacak. Sibirya soğuklarının yaşandığı şu günlerde, sokakta yaşayan hayvanların donarak ölmemesi için bıraktığımız kulübeler şimdiden doldu. Hiçbiri boş değil. Bu da bizi çok sevindiriyor" dedi.

Malazgirt Belediyesi sokak hayvanları koruma ve barınma sorumlusu veteriner Veysel Turan ise sert geçen kış aylarında can dostlarını unutmadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Kış ayları başında can dostlarımız üşümesinler, diye 50 adet barınma ve beslenme kulübesi yapıp, sokaklara bıraktık. Daha sonra sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmesinin takibini yaptık. Özellikte hafta sonları bu kısıtlamaların olduğu zamanlarda bir ekip oluşturarak, önce temizliğini daha sonra günlük periyotlarla belli dönemlerde takiplerini yaptık. Hafta içleri sağ olsun vatandaşlarımız bunları bize bırakmadılar, mamalarını, kendi yemek artıklarını bıraktılar. Sadece biz temizliğini yaptık ama kısıtlamaların olduğu dönemlerde bizler devamlı takiplerini yapıyoruz."

Kaynak: DHA
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