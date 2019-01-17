Son Dakika Haberleri: Muş'ta Çatılarda 3 Metrelik Buz Sarkıtları Oluştu

Muş'ta Çatılarda 3 Metrelik Buz Sarkıtları Oluştu

37 dakika önce

Muş'ta dondurucu soğuklar nedeniyle evlerin çatılarında 3 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

Muş'ta Çatılarda 3 Metrelik Buz Sarkıtları Oluştu, System.String[]
Muş'ta dondurucu soğuklar nedeniyle evlerin çatılarında 3 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

Kış mevsiminin en sert geçtiği illerden Muş'ta, aşırı soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.

Dondurucu soğuk nedeniyle il genelinde bazı bina ve tek katlı evlerin çatılarında 3 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

Belediye ekipleri, itfaiye araçlarının yardımıyla çatılara ulaşarak uzun buz sarkıtlarını kırıp temizledi.

Belediye Başkanı Feyat Asya, gazetecilere yaptığı açıklamada, dondurucu soğuk nedeniyle çatılarda oluşan buz sarkıtlarının vatandaşlar için tehlike arz ettiğini söyledi.

Bu kapsamda belediye ekiplerinin gerekli çalışmaları yaptığını anlatan Asya, "Ekiplerimiz çalışmalarına devam ederken bizler de anons ve zabıta araçlarıyla vatandaşlarımızı bu konuda uyarıyoruz. Halkımızın yaşamını rahat sürdürebilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:02 Kaynak: AA

Asya, Muş, Güncel
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