Muş'ta çekirge istilası! Önlerine çıkan her şeyi yok ederek tarlalara doğru ilerliyorlar - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Muş'ta çekirge istilası! Önlerine çıkan her şeyi yok ederek tarlalara doğru ilerliyorlar

25.05.2023 13:28

Muş'un Karabey köyünün merasında sürü halinde görülen çalı çekirgelerinin önlerine ne çıkarsa yok edip tarlalara doğru ilerlemesi korkuya sebep oldu. Muş Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, "Çekirgeler sürü halinde yaşayan böcekler olup ovada ekili alanlara ciddi zararlar verebilir. İlkbahar döneminde gerekli ilaçlamalar yapılmaktadır. İl müdürlüğü olarak çekirge popülasyonun yüksek olduğu yerlerde gerekli tedbirler alınarak bilgilendirmeler yapılmıştır" dedi.

Muş'un yüksek yamaçlarında sürü halinde görülen çalı çekirgeleri, bulundukları bölgede çayırları yok ederek ekili alanlara doğru ilerliyorlar. Muş Ovası'na doğru ilerleyen çekirge sürülerinin ekili alanlara zarar vermesinden endişe edilirken, Muş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise sahada ilaçlama çalışmalarını yürütüyor.

Muş'ta çekirge alarmı! Önlerine ne çıkarsa yok edip tarlalara doğru ilerliyorlar

"SÜRFE ÇALIŞMALARI BAHAR AYLARINDA YAPILMAKTADIR"

Çekirgelerin hastalık ve zararlı böceklerle mücadele içerisinde olduklarını ifade eden Muş Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, "Bu hastalık ve zararlarla mücadele için teknik ekiplerimiz sürfe çalışmalarını özellikle de sıcaklığın 15 derece üstüne çıktığı bahar aylarında yapmaktadır. Özelikle Kurtik Havzası olarak bilinen İnardı, Soğucak, Cevizlidere, Derecik ve Yörecik gibi kısımlarda çekirge popülasyona rastlandığı görülmüştür. Şu anda özellikle de bizim en büyük mücadelemiz, yumurtlama alanları ve yumurtadan çıktıktan sonra nift dediğimiz dönemde gerekli önlemleri almaktır" dedi.

Muş'ta çekirge alarmı! Önlerine ne çıkarsa yok edip tarlalara doğru ilerliyorlar

"YAĞIŞLARIN İYİ GİTMESİ ÇEKİRGELERİN ÇOĞALMASINA NEDEN OLDU"

Önceki yıllarda çekirge ile etkin bir mücadele yürüttüklerini belirten Gün, köy muhtarları ve çobanlarla işbirliği yaparak çekirge ile mücadele ettiklerini belirterek, "Daha önceki yıllarda o havza kısmı dediğimiz bölgelerde müdürlük olarak çekirge ile mücadele etkin bir şekilde yapıldığı için 2022 yılında az bir alanda bu çekirge popülasyonuna rastlanmıştı. Bu yıl yağışların iyi gitmesi, özellikle kışlakların durumundan dolayı çekirgelerde bir çoğalma görülmüş ve şu an bu konuda özellikle devlet yardımı ile birlikte mücadelemize devam ediyoruz.

Muş'ta çekirge alarmı! Önlerine ne çıkarsa yok edip tarlalara doğru ilerliyorlar

"EKİLİ ALANLARA CİDDİ ZARAR VEREBİLİRLER"

Köy muhtarı, üreticiler ve çobanlarla işbirliği yaparak özelikle nift döneminde bu mücadele yapılmaktadır. Çekirgeler sürü halinde yaşayan böcekler olup ovada ekili alanlara ciddi zararlar verebilir. İlkbahar döneminde gerekli ilaçlamalar yapılmaktadır. Çekirgeler ile mücadele konusunda çiftçimizi ve özelde bahçe ekimi yapan köylüleri gerekli ilaçlamaların yapılması konusunda bilgilendiriyoruz. İl müdürlüğü olarak çekirge popülasyonun yüksek olduğu yerlerde gerekli tedbirler alınarak bilgilendirmeler yapılmıştır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta çekirge istilası! Önlerine çıkan her şeyi yok ederek tarlalara doğru ilerliyorlar - Son Dakika


Son Dakika
13:39 Son Dakika! HDP, 2. tur kararını açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan bizler açısından asla bir seçenek değildir
13:31 Açılışını Bakan Varank'ın duyurduğu OPPO Tuzla fabrikası sessiz sedasız kapandı
13:24 Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ne olduğunu iyi biliyoruz" ifadelerini kullandığı Sırrı Sakık'tan yanıt geldi: Seçim sonrasını bekle
13:22 Ahmet Davutoğlu'ndan Ümit Özdağ'a bakanlık verileceğine ilişkin iddialara yanıt: Kılıçdaroğlu böyle bir pazarlığa girmez
13:21 Portekiz'in efsane ismi, Jesus'u yere göğe sığdıramadı: Türkiye'de harika bir iş çıkardı
13:20 83 yaşında hayatını kaybeden Tina Turner'ın son röportajı ortaya çıktı: Beni Rock 'n' roll'un kraliçesi olarak hatırlayın
13:20 Açılışını Bakan Varank duyurmuştu! OPPO'nun Tuzla fabrikası sessiz sedasız kapandı
13:18 Luis Figo, Jesus'u öve öve bitiremedi: İlk yılında harika bir iş çıkardı
12:21 Davutoğlu'ndan Özdağ'a bakanlık verileceği iddialarına yanıt: Kılıçdaroğlu böyle bir pazarlığa girmez
12:12 Ölümüyle dünyayı yasa boğan Tina Turner'ın son isteği: Beni Rock 'n' roll'un kraliçesi olarak hatırlayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2023 14:03:43. #1.12#
SON DAKİKA: Muş'ta çekirge istilası! Önlerine çıkan her şeyi yok ederek tarlalara doğru ilerliyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement