Muş'ta cep telefonu kaçakçılığı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Muş'ta cep telefonu kaçakçılığı - Son Dakika

Muş'ta cep telefonu kaçakçılığı

6 saat önce

Muş'ta polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunca kaçak cep telefonu ve aksesuarı ele geçirildi.

Muş'ta cep telefonu kaçakçılığı, System.String[]

Muş'ta polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunca kaçak cep telefonu ve aksesuarı ele geçirildi.


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, cep telefonu kaçakçılığına yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtilerek, "Bir araç içerisinde 52 adet akıllı cep telefonu ve 51 adet şeffaf koruyucu kap ele geçirilmiş olup, 1 şüpheli yakalanmıştır. Her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir" denildi. - MUŞ

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Muş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:05 Kaynak: İHA
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