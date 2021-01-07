Muş'ta cep telefonu kaçakçılığı yapan 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı - Son Dakika

Açıklamada, kentte her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince cep telefonu kaçakçılığı yapan kişilere yönelik 2 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Son Dakika: Kongre baskınının ardından Facebook ve Instagram, Trump'ın hesaplarını 20 Ocak'a kadar dondurdu

Tesla ve SpaceX'in patronu Elon Musk, dünyanın en zengini oldu

Kadıköy'de bir gol daha! Alanyaspor, farkı yeniden 1'e indirdi

Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil