Muş'ta Çeşitli Suçlardan Aranan 6 Kişi Tutuklandı
1 saat önce
Muş'ta çeşitli suçlardan araması bulunan 6 kişi tutuklandı.
Muş
'ta çeşitli suçlardan araması bulunan 6 kişi tutuklandı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalarda; 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs, 'PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs, 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Aracı Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs, 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs, 'Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisi Altındayken Araç
Kullanmak' suçundan 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs, '6136 SKM, Basit Yaralama ve Hakaret' suçlarından 5 ay, 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs olmak üzere toplamda 6 şahıs yakalanarak, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi" denildi. - MUŞ
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:51 Kaynak: İHA
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