Muş'ta çiftçiler aşılama yöntemiyle meyve ağaçlarının verimini artırıyor - Son Dakika

Muş'ta çiftçiler, yabani meyve ağaçlarına başka meyve türlerinin dallarını aşılayarak verimi artırıyor.

Merkeze bağlı Karlıdere köyündeki çiftçiler, öğrendikleri aşılama tekniğini bahçelerinde bulunan yabani ağaçlara uyguluyor.

Bu sayede bir ağaçtan farklı meyve çeşitlerini yetiştiren çiftçiler, hasadını yaptıkları ürünleri satarak ailelerini geçindiriyor.

Muhtar Ferzende Demir, gazetecilere, köylerinde elma, armut, ceviz, kiraz, şeftali, üzüm, ayva ve kayısı türlerinde 10 bin meyve ağacının bulunduğunu söyledi.

Köyün geçim kaynağının meyvecilik olduğunu aktaran Demir, şunları kaydetti:

"30 hanelik köyde herkesin meyve bahçesi var. Yılda yaklaşık 50 ton meyve satıyoruz. Bahçemde yaklaşık bin meyve ağacı var. Yabani armut ve elma ağacının dallarını aşıladık. Her yıl ilkbaharda aşılama yapıyoruz. Tek ağaçta 2-3 çeşit meyve yetiştiriyoruz. Ürünleri kentteki marketlere satıyoruz. Her yıl farklı bir aşılama yöntemini deniyoruz."

Çiftçilerden İhsan Aytemiş ise köylerinde ağırlıklı olarak yabani elma ve armut ağacının yetiştirildiğini aktardı.

Yaklaşık 2 bin ağacın aşılandığını ifade eden Aytemiş, "Geçimimizi meyvecilikle sağlanıyoruz. Yaklaşık 110 yaşındaki bir ağacın dalını aşıladık. Ağaçta 2 çeşit armut yetişiyor." dedi.