Geçen sene yaşanan kuraklığın besicileri olumsuz etkilediğini belirten Güneş, "Kuraklık nedeniyle yem bulmakta sıkıntı yaşadık. Bu sene etkili olan yağışlar tarım üretimini artıracak. Geçen seneye göre üretimde yüzde 70 artış bekliyoruz. Bu açıdan çok mutluyuz. Kuraklık endişemiz kalmadı." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çiftçiler ot hasadına başladı - Son Dakika

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