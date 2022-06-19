Çiftçiler ot hasadına başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Çiftçiler ot hasadına başladı

19.06.2022 11:27

Muşlu çiftçiler yağışlı geçen sezonun ardından ot hasadına başladı.

Muşlu çiftçiler yağışlı geçen sezonun ardından ot hasadına başladı.

Muş Ovası'nda metrekare başına düşen yağış miktarının artması, tarımsal üretimin ve ot çeşitliliğinin artmasına katkı sundu.

Tandoğan köyünde çiftçilik yapan 65 yaşındaki Aydın Güneş, AA muhabirine, geçen yıla göre ot hasadına erken başladıklarını söyledi.

Geçen sene yaşanan kuraklığın besicileri olumsuz etkilediğini belirten Güneş, "Kuraklık nedeniyle yem bulmakta sıkıntı yaşadık. Bu sene etkili olan yağışlar tarım üretimini artıracak. Geçen seneye göre üretimde yüzde 70 artış bekliyoruz. Bu açıdan çok mutluyuz. Kuraklık endişemiz kalmadı." diye konuştu.

Çiftçi Mehmet Zeki Yükselen ise bu yıl il genelindeki yağışlı havanın erken hasat yaptırdığını kaydetti.

Yağışların ot verimini artırdığını anlatan Yükselen, "Geçen yıl hayvanlarımın ot ihtiyacını Güneydoğu Anadolu Bölgesinden karşıladım. Bereketli bir yıl bekliyoruz. Hayvanlarımızın yem ihtiyacını çayırlarımızdan biçtiğimiz ot, yonca ve samanla karşılıyoruz." dedi.

YORUMLAR
500
Torbalı Belediyesi Buğday Hasadına Başladı Torbalı Belediyesi Buğday Hasadına Başladı Samsun'da çiftçiler yeniden şeftali üretimine başladı Samsun'da çiftçiler yeniden şeftali üretimine başladı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çiftçiler ot hasadına başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:21 Putin'in Kazak lideri Tokayev'e yönelik tehdidi sonrası İngilizler alarma geçti! "Savaşa hazırlanın" talimatı verildi
14:03 Atatürklü Türk bayrağına saldıran şüpheliden açıklama: Psikolojik rahatsızlığım var, kötü niyetim yoktu, pişmanım
13:19 Konya'da iki grup arasında çıkan kavgada kan döküldü! "Kız meselesi" sebebiyle çıktığı öğrenilen olayda bir genç hayatını kaybetti
13:08 Para karşılığı cinsel ilişki için anlaştığı erkekleri, sevgilisiyle gasp eden kadın tutuklandı
13:05 20 yaşındaki eski sevgililer kalplerinden vurulmuş hale bulundu! Gizemli olayda erkek hayatını kaybederken kız da ağır yaralandı
13:02 Galatasaray'ın başına geçecek Okan Buruk boş sözleşmeye imza atmış! İşte Özbek-Buruk görüşmesine damga vuran an
12:57 ABD'nin Yunanistan'a silah sevkiyatı açık açık görüntülendi! Türk tır şoförü "Adiler saldıracaklar herhalde!" diyerek görüntüleri kayda aldı
12:51 Gaziantep'te kimliğini unuttuğu için sınava 1 dakika geç kalan kız okul kapısı önünde gözyaşlarına hakim olamadı
12:48 Bisikletten düşen 79 yaşındaki Biden'dan "İyiyim" mesajı! Ellerini yumruk yapıp kameralar önünde zıpladı
12:45 Hac ve Umre Bakanlığı'ndan yeni kural: Artık Kabe'ye yüz sürmek yasak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2022 14:39:05. #1.12#
SON DAKİKA: Çiftçiler ot hasadına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement