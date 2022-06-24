Çiftçilerin sorunlarına çözüm üretmeye çalıştıklarını anlatan Gün, "Bundan sonra sık sık çiftçilere eğitim amacıyla bir araya geleceğiz. Hasat dönemine yaklaştığımız bu günlerde sulama ve hayvancılık konusunda çiftçilerimizi bilgilendiriyoruz. Onların sorunlarını çözmeye çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muş'ta çiftçileri bilgilendirme çalışmaları - Son Dakika

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