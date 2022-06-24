Muş'ta çiftçileri bilgilendirme çalışmaları - Son Dakika
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Muş'ta çiftçileri bilgilendirme çalışmaları

24.06.2022 15:25
Muş'ta çiftçileri bilgilendirme çalışmaları

Muş Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, çiftçileri hayvancılık ve tarım konularında bilgilendirdi.

Muş Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, çiftçileri hayvancılık ve tarım konularında bilgilendirdi.

Kurum personeliyle köyleri ziyaret eden Gün, bir araya geldiği çiftçilere bilinçli tarım uygulamalarını anlattı.

Gün, yaptığı açıklamada, çiftçilerin düşüncelerine önem verdiklerini, bu kapsamda sürekli köyleri ziyaret ettiklerini söyledi.

Çiftçilerin sorunlarına çözüm üretmeye çalıştıklarını anlatan Gün, "Bundan sonra sık sık çiftçilere eğitim amacıyla bir araya geleceğiz. Hasat dönemine yaklaştığımız bu günlerde sulama ve hayvancılık konusunda çiftçilerimizi bilgilendiriyoruz. Onların sorunlarını çözmeye çalışıyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta çiftçileri bilgilendirme çalışmaları - Son Dakika

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