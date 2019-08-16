Son Dakika Haberleri: Muş'ta çilek hasadı yapıldı
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Muş'ta çilek hasadı yapıldı

30 dakika önce

Muş Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Genç Çiftçi" projesi kapsamında kurulan bahçelerde yetiştirilen çileklerin ikinci hasadı yapıldı.

Muş'ta çilek hasadı yapıldı, System.String[]
Muş Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Genç Çiftçi" projesi kapsamında kurulan bahçelerde yetiştirilen çileklerin ikinci hasadı yapıldı.
Merkeze bağlı Ağaçlık köyünde, 660 metre kare alana ekimi yapılan çilekler, vatandaşların geçim kaynağı oldu.
Devlet desteği ile tarlasına çilek eken Mehmet Çelik, ürünün ikinci hasadını yaptıklarını söyledi.
Çelik, şunları kaydetti:
"Şu anda marketlere kilosunu 8-9 liradan satıyoruz. Bizim için çok iyi bir gelir kaynağı oldu. Burada elde edilen çileklerin tadı çok lezzetli. Aroması ve lezzeti çok güzel. Tamamen organik. Daha fazla ekim alanım olsa günde yaklaşık bir ton çilek satarım. Çünkü rağbet çok fazla, pazarda sıkıntı yok."
Çiftçi Zemzem Sever ise devlet desteği ile üretikleri çilekten 12 bin lira gelir elde ettiğini ifade etti.
Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 01:55 Kaynak: AA
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