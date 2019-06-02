Son Dakika Haberleri: Muş'ta cinayet işledi 8 yıl sonra Bursa'da yakalandı
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Muş'ta cinayet işledi 8 yıl sonra Bursa'da yakalandı

1 saat önce

Muş'ta 2011 yılında bir kişiyi öldürerek kayıplara karışan şahıs 8 sene sonra Bursa'da yakalandı.

Muş'ta cinayet işledi 8 yıl sonra Bursa'da yakalandı, System.String[]
Muş'ta 2011 yılında bir kişiyi öldürerek kayıplara karışan şahıs 8 sene sonra Bursa'da yakalandı. Hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) ekipleri, 2011 yılında Muş'ta bir kişiyi öldürerek kayıplara karışan Mehmet Bayram T. isimli şahsın Bursa'da saklandığını belirledi. Şahsı araştıran ekipler zanlının Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi Güneş Sokak'ta ikamet ettiğini tespit etti. Şahsın yakalanması için harekete geçen ekipler, Mehmet Bayram T'nin evine baskın düzenleyerek zanlıyı yakaladı. Hakkında yapılan araştırmada 12 yıl 6 ay hapis cezası olduğu öğrenilen Mehmet Bayram T. emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:41 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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