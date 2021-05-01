Muş'ta çoban sıkıntısı - Son Dakika

Muş'ta çoban sıkıntısı

01.05.2021 14:01

Muş'ta çoban sıkıntısı Sürü sahipleri 7 bin lira maaşla çoban bulamamaktan yakınıyor 1 milyon 200 bin küçükbaş ve 350 bin civarın da büyükbaş hayvan varlığıyla hayvancılığın önemli kentlerinden olan Muş'ta, besiciler çoban bulmakta zorlanıyor.

Muş'ta çoban sıkıntısı

Sürü sahipleri 7 bin lira maaşla çoban bulamamaktan yakınıyor

MUŞ - 1 milyon 200 bin küçükbaş ve 350 bin civarın da büyükbaş hayvan varlığıyla hayvancılığın önemli kentlerinden olan Muş'ta, besiciler çoban bulmakta zorlanıyor.

Muş'ta, zorlu kış mevsiminin ardından havaların ısınmasını iple çeken besiciler, bahar mevsiminin gelmesiyle bu kez çoban bulamamaktan yakınıyor. Yüksek maliyetlere rağmen çoban bulamayan yetiştiriciler, koyunlarına kendileri bakmak zorunda kalıyor.

Merkeze bağlı Çukurbağ köyünde hayvancılık yapan yetiştiricilerden Ersin Tuncer, dört gözle baharı beklerken bu sefer çoban bulma sıkıntısı yaşadığını söyledi. Bir çobanın yemeği, sigarası, telefonu, peyniri, yünü ile kendilerine maliyetinin 6-7 bin TL'yi bulduğunu ifade eden Tuncer, "Buna rağmen gelip çalışmıyorlar. Genelde çobanlarımızı Batman, Siirt, Şırnak illerinden tutuyoruz. Kentteki çobanlar hayvanlarımıza iyi bakmadığı için tercih etmiyoruz. Bizde göçerleri tercih ediyoruz. Şu anda çobanımız yok çünkü çoban bulamıyoruz ve bulduğumuz çoban maliyeti de çok fazla olduğu için koyunlarımıza kendimiz bakıyoruz" dedi.

Besicilik yapan Kadri Aslan da çobanların 6-7 bin lira para istediğini belirterek, "Çoban bulamıyoruz. Her sene Şırnak, Silopi, Batman gibi yerlerden çoban geliyordu. Çobanım olmadığı için şu anda hayvanlarıma kendim bakıyorum. 300 ile 350 arasında koyunum var. Sıkıntı yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Muş İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nimet Salkım ise kentin özellikle küçükbaş hayvancılık sektöründe sayısal olarak çok iyi bir noktada olduğunu ifade etti. Muş'ta, küçükbaş hayvan sayısının 1 milyon 200 bin civarında olduğunu kaydeden Salkım, "Muş ili olarak 4-5 ay boyunca hayvanlarımız kar üstünde besleniyor. Bu büyük bir maliyettir. Yetiştiricilerimiz, çiftçilerimiz baharın gelmesini dört gözle bekliyorlar. Bahar gelince bu kez farklı sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Çoban bulmakta çok büyük bir sıkıntı çekiyoruz. Yetiştiricilerimiz çobanları Siirt, Batman, Mardin bölgelerinden zor temin edebiliyorlar. Bunun yanında Afgan çobanlarını dahi tercih ediyorlar. Özellikle Afgan çobanlarının önü açılırsa biz hayvancılık sektörü olarak daha iyi bir hizmet verebiliriz. Çünkü Afgan çobanların hem maliyetleri düşük, hem de işlerini daha iyi yapabiliyorlar. Bunun çözüm noktası devlet büyüklerimizin Afgan çobanları bu ülkede istihdam etmeleridir" diye konuştu.

"Bir çobanın aylık masrafı 5 bin ile 7 bin lira arasında değişiyor"

Bir yerli çobanın sadece aylık maaşı olmadığını aktaran Salkım, "Bunun konaklaması var, telefonu var, peyniri var ve bazı bölgelerde yünü bile var. Ortalama olarak bir çobanın aylık masrafı 5 bin ile 7 bin lira arasında değişiyor. Bir çobanın bakabildiği sürü sayısı en fazla 500 koyundur. 7 bin TL'ye yakın bir maliyet söz konusudur ama bu da büyük bir rakamdır" şeklinde konuştu.

Muş'ta çoban sıkıntısı
Muş'ta çoban sıkıntısı
Muş'ta çoban sıkıntısı
Muş'ta çoban sıkıntısı
Muş'ta çoban sıkıntısı
Muş'ta çoban sıkıntısı
Muş'ta çoban sıkıntısı

Türk Lirası, Batman, Afgan, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muş'ta çoban sıkıntısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ümit Özat'a Ümit Özat'a "Hain, alçak" diyen gazeteci Ahmet Ercanlar'a aynı sertlikte yanıt: Yalıtımlı cam taktırdık, havlama sesi duyulmuyor Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor ama bu kez Fenerbahçe forması giymek için Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor ama bu kez Fenerbahçe forması giymek için Marmara'yı deniz salyası kapladı! Balıkçılar denize açılamıyor Marmara'yı deniz salyası kapladı! Balıkçılar denize açılamıyor Evlilik yolunda ilk adımı atan oyuncu Umut Kurt, sevgilisine evlilik teklifi etti Evlilik yolunda ilk adımı atan oyuncu Umut Kurt, sevgilisine evlilik teklifi etti Merak edilen rakam netleşti! İşte 17 günlük tam kapanmadan muaf olan kişi sayısı Merak edilen rakam netleşti! İşte 17 günlük tam kapanmadan muaf olan kişi sayısı Tamer Karadağlı ve 30 yaş küçük aşkı haklarında kötü yorum yapanlardan şikayetçi oldu Tamer Karadağlı ve 30 yaş küçük aşkı haklarında kötü yorum yapanlardan şikayetçi oldu Belirtileri koronavirüs ile birebir benzerlik gösteriyor, uzmanlar kene tehlikesine karşı uyarıyor Belirtileri koronavirüs ile birebir benzerlik gösteriyor, uzmanlar kene tehlikesine karşı uyarıyor Tam kapanmanın ardından açılma nasıl olacak? Bakan Koca süreci anlattı Tam kapanmanın ardından açılma nasıl olacak? Bakan Koca süreci anlattı
1 Mayıs yürüyüşleri nedeniyle Taksim'e çıkmak isteyen 212 kişi gözaltına alındı 1 Mayıs yürüyüşleri nedeniyle Taksim'e çıkmak isteyen 212 kişi gözaltına alındı         
14:26
Şule Zorlu, babasının istememesi rağmen evlendiği Serdar Cümbüş'le boşandı Şule Zorlu, babasının istememesi rağmen evlendiği Serdar Cümbüş'le boşandı         
14:20
Son seçim anketinden sürpriz sonuç! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki makas kapanıyor Son seçim anketinden sürpriz sonuç! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki makas kapanıyor         
13:46
16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu 16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu         
13:04
Rıza Kocaoğlu ve Yüsra Geyik'in aşk dedikodularını alevlendiren fotoğraflar ortaya çıktı Rıza Kocaoğlu ve Yüsra Geyik'in aşk dedikodularını alevlendiren fotoğraflar ortaya çıktı         
12:01
Maradona'nın sağlığı kaderine terk edildi! Efsanenin ölümünü araştıran Sağlık Kurulu, tedavi sürecinde ihmal olduğunu tespit etti Maradona'nın sağlığı kaderine terk edildi! Efsanenin ölümünü araştıran Sağlık Kurulu, tedavi sürecinde ihmal olduğunu tespit etti         
11:13
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği Salih Uçan'la 10 milyon TL'den 3 yıllık anlaşma sağladı Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği Salih Uçan'la 10 milyon TL'den 3 yıllık anlaşma sağladı         
09:46
Bariyerleri yıkarak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenler gözaltına alındı Bariyerleri yıkarak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenler gözaltına alındı         
09:27
15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor 15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor         
00:28
Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu         
00:03
Atletle poz veren Nur Fettahoğlu'nun zayıflığı hayranlarını korkuttu Atletle poz veren Nur Fettahoğlu'nun zayıflığı hayranlarını korkuttu         
00:01
Tam kapanmanın ardından yeni sürecin ayrıntıları netleşti! 'Yavaş normalleşme'de bazı kısıtlamalar devam edecek Tam kapanmanın ardından yeni sürecin ayrıntıları netleşti! 'Yavaş normalleşme'de bazı kısıtlamalar devam edecek         
21:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada gündem olan çıkış: En kötü ihtimalle Türkiye'deyim Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada gündem olan çıkış: En kötü ihtimalle Türkiye'deyim         
18:04
Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı         
16:18
Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı         
16:01
Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu         
12:09
Köylülerin tesadüfen keşfettiği tarihi mağara, bölgenin kaderini değiştirecek Köylülerin tesadüfen keşfettiği tarihi mağara, bölgenin kaderini değiştirecek         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2021 14:56:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Muş'ta çoban sıkıntısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement