Muş'ta "Çocuk Akademisi" Projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş'ta 'Çocuk Akademisi' Projesi - Son Dakika

Muş'ta "Çocuk Akademisi" Projesi

6 saat önce

Muş'un Bulanık ilçesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce oluşturulan mobil ekipler, sokakta çalıştığı tespit edilen çocuklara yönelik etkinlikler düzenleniyor.

Muş'ta

Muş'un Bulanık ilçesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce oluşturulan mobil ekipler, sokakta çalıştığı tespit edilen çocuklara yönelik etkinlikler düzenleniyor.

Çocukların aileleriyle görüşerek sokakta çalıştırılma nedenlerini araştıran ekipler, ekonomik yetersizlikten dolayı sokakta çalışmak zorunda kalan 10 çocuğun ailesine maddi destek verilmesini sağladı.

Çocukların sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla eğitime devam etmelerine de öncülük eden görevliler, bu çocuklara yönelik gençlik merkezinde müzik, sinema ve spor etkinlikleri organize ediyor.

Gelişim düzeylerini kayıt altına alan ve düzenli olarak ailelerini ve okullarını ziyaret eden ekipler, ailelere de çocukların çalıştırılmaması, aile içi rol ile görevler, etkili ebeveyn olma yöntemleri konularında rehberlik hizmeti veriyor.

ASDEP personeli Erdem Üzüm, sokakta çalıştırılan çocukları hem hayata hem okula hem de gelecek topluma kazandırmak için böyle bir proje yaptıklarını belirtti.

Bu konuda ailelerin de desteğini aldıklarını aktaran Üzüm, "Vakıf görüşerek ailelere gerekli yardımları yaptık. Aynı zamanda çocuklarımızı okuldan sonra 2 ile 4 saat arasında gençlik merkezine alıyoruz. Hem ders çalışıyorlar hem de kitap okuma imkanı buluyorlar. Haftanın iki günü tiyatro etkinliği düzenliyoruz. Her anlamda gelişmelerini sağlamak amacıyla farklı projeler geliştiriyoruz. Rehberlik öğretmenleriyle haftada bir kez görüşüyoruz ve kuruma davet ediyoruz." diye konuştu.

Bulanık, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

POLİSİ GÖRÜNCE YANINDAKİ ÇOCUĞU KAZA YERİNDE BIRAKIP KAÇTI
Polisi görünce yanındaki çocuğu kaza yerinde bırakıp kaçtı 3 çocuk, sabah saat erken saatlerde çöken tavanın altında kaldı Yerli otomobilin tanıtım programının yolunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı

Son Dakika Haberleri
18:06 Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
18:06 Türkiye'nin Otomobili ilkleri ve enleriyle görücüye çıktı - Son Dakika
18:06 Çopuroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pastırma ikram etti - Son Dakika
18:04 Vali Yerlikaya'dan "Türkiye'nin Otomobili" paylaşımı - Son Dakika
18:00 Muğla yeni yıla hazır - Son Dakika
16:08 Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak - Son Dakika
14:33 Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 18:10:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Muş'ta "Çocuk Akademisi" Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]