Muş'ta öğretmen adaylarına, "Çocuk Atölyeleri Programı" kapsamında eğitim verildi.
Köy Okulları Değişim Ağı Derneği tarafından Muş Alparslan Üniversitesinde düzenlenen eğitimlerde programla ilgili bilgiler aktarıldı.
Proje Koordinatörü Ayça Kartal, yaptığı açıklamada, programla özellikle birleştirilmiş sınıflı köy okullarında öğretmen adaylarının etkinlikler geliştirmesini sağladıklarını söyledi.
Kentteki 7 köy okulunda atölye çalışmaları yürüttüklerini anlatan Kartal, bu sayede öğretmenlerin deneyim sahibi olduğunu belirtti.
Öğretmen adayı Zeynep Erez de saha çalışmalarında önemli tecrübe edindiklerini kaydetti.