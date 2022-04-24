Muş'ta çocuklar için program düzenlendi - Son Dakika
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Muş'ta çocuklar için program düzenlendi

24.04.2022 12:26
Muş'ta çocuklar için program düzenlendi

Muş Belediyesince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Muş Belediyesince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Göletli Parkında düzenlenen programa, Vali İlker Gündüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti MKYK üyesi Murat Çiçek, İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, AK Parti teşkilat üyeleri, öğretmenler ve çocuklar katıldı.

Asya, önemli günlerde muhatapların mutluluklarına ortak olmaya çalıştıklarını söyledi.

Ramazan ayı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklara yönelik program düzenlediklerini belirten Asya, "19 Ekim'de muhtar, 1 Mayıs'ta işçi, 5 Nisan'da avukat, 10 Ocak'ta gazeteci ve idareci oluyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarımızı ağırladık. Tüm evlatlarımızın bayramını tebrik ediyorum. Her bir çocuğumuzun ailesine ve ülkesine hayırlı bir nesil olmasını diliyor, geleceğe faydalı hizmetler yapmalarını temenni ediyorum." dedi.

Etkinlikte çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

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Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Çocuk, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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