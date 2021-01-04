Muş'ta çocuklara mont ve ayakkabı yardımı - Son Dakika

Muş'ta çocuklara mont ve ayakkabı yardımı

Muş'un Malazgirt ilçesinde Danışmentgazi Mahallesi Muhtarı Hasan Başaran, hayırseverlerin gönderdiği mont ve ayakkabıları ihtiyaç sahibi çocuklara dağıttı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde Danışmentgazi Mahallesi Muhtarı Hasan Başaran, hayırseverlerin gönderdiği mont ve ayakkabıları ihtiyaç sahibi çocuklara dağıttı. Başaran, sosyal medyadan iletişime geçtiği İstanbul Kadıköy Gönüllüler Kahvesi Topluluğu üyeleri ve hayırseverlerin gönderdiği mont ile kışlık ayakkabıları teslim aldı. Tespit ettiği ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret eden Başaran, mont ve ayakkabıları söz konusu alilerin çocuklarına dağıttı. Yardımda bulunanlara teşekkür eden Başaran, ihtiyaç sahibi ailelere yardım etmeye devam edeceklerini söyledi.

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