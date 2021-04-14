Son dakika... Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP önündeki nöbeti sürdürüyor - Son Dakika

Son dakika... Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP önündeki nöbeti sürdürüyor

14.04.2021 11:43

Son dakika haberleri: Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP önündeki nöbeti sürdürüyor Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, HDP binası önünde ikinci haftada da oturma eylemini sürdürüyor.

Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP önündeki nöbeti sürdürüyor

MUŞ - Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, HDP binası önünde ikinci haftada da oturma eylemini sürdürüyor.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle 2 yıldır Diyarbakır'da eylem yürüten Muşlu Teker ve Özcan aileleri, HDP İl Başkanlığı önünde "halk düşmanı parti", "evlatlarımızı vereceksiniz", "ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir" ve "halkı dolandıran parti" dövizleri açarak tepki gösterdi.

Dağa kaçırılan çocuklarının fotoğrafları ile HDP önünde eylemini sürdüren gözü yaşlı aileler, çocukları gelene kadar eylemlerine devam edeceklerini ifade ettiler.

"HDP şimdi Ermenilerle, Amerika'yla beraber çalışıyor"

2016 yılında çocuğunun dağa kaçırıldığını söyleyen Şemsettin Özcan, HDP'nin oğlunu götürüp PKK'ya verdiğini belirtti. HDP önünde çocuğunu beklediğini ifade eden Özcan, "Diyorum benim çocuğumu verin ben gideyim, vermezlerse ben buradan gitmeyeceğim. Diyorlar ki; 'Kürt'leri savunuyoruz.' Kürtlerle ilgisi yok. Bunlar Kürt'ün düşmanıdır. HDP şimdi Ermenilerle birlikte çalışıyor, Amerika'yla beraber çalışıyor. HDP benim çocuğumu getirip bana versin. HDP çocuğumu nasıl PKK'ya verdiyse getirip bana versin. Çocuğumu vermezlerse burada oturmaya devam edeceğim. Yaz kış, gece gündüz buradayım. HDP'den çocuğumu istiyorum. İnsan hakları örgütleri Selahattin Demirtaş'a hak veriyor 'onu bırakın' diyor. Çocuğu dağa kaçırılan biz anne ve babalara niye hak yok? Bizde Müslüman'ız, biz de insanız. Selahattin Demirtaş bir kişi, biz anne babalar binlerce kişiyiz. Bizler Diyarbakır'dayız, Şırnak'tayız, Van'dayız, Hakkari'deyiz. Çocuklarımızı istiyoruz. Biz, HDP'den çocuklarımızı istiyoruz" dedi.

"HDP'den başka CHP ve İYİ Parti destek veriyor"

HDP'nin başlarına iş getirdiğini belirten Şemsettin Özcan, "Yeter artık. HDP'den başka CHP destek veriyor, İYİ Parti destek veriyor. Onların önünde de bekliyoruz. Onlara da sesleniyoruz. Diyoruz ki; sizde gelin bize katılın. Katılmıyorsanız sizde HDP'yle berabersiniz. Zaten CHP, İYİ Parti olmasa HDP bu işi yapmaz. Onlar destek veriyor. Diyor ki; 'Atatürk partisiyim.' Atatürk'ü öne veriyor, kendisi arkadan gidip HDP ile işbirliği yapıyor. Böyle olmaz" ifadelerini kullandı.

"Bugüne kadar hiç sesini duymadım"

Şemsettin Özcan'ın eşi Şahinaz Özcan da, 4 yıldır çocuğunun kayıp olduğunu kaydederek, "Bugüne kadar hiç sesini duymadım. Bu Kürtlerin partisi değil, ben çocuğumu istiyorum. Bana çocuğumu vermeyene kadar buradan gitmeyeceğim. Diyarbakır'daydım buraya geldim. Çocuğumu getirsinler" diye konuştu.

"Onlar gayrimüslimdir, Müslüman değildir"

2014 yılında dağa kaçırılan oğlunu isteyen anne Gülbahar Teker ise iki senedir Diyarbakır'da eylem yaptığını ve şimdi de eylemini Muş'ta sürdürdüğünü ifade etti. Kimseden korkmadığını ve çocukların gelip teslim olmasını isteyen Teker, "Yeter, HDP bizden ne istiyor. Bizim çocuklarımızı getirip bize versinler. Yeter artık, bu anne babalar bu kadar feryat ediyor, bu kadar ağlıyor. Vicdan yok. Eğer Müslüman olsalar bu Ramazan da getirip çocukları bize verirler. Yeter yeter yeter. Kürt hakkı böyle değil. Bizde Kürt'üz niye bizi savunmuyorlar. Onlar gayrimüslimdir, Müslüman değildir. Müslüman olsalar böyle bir şey yapmazlar. Biz burada perişan olduk. Yeter yeter yeter" şeklinde konuştu.

Son dakika... Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP önündeki nöbeti sürdürüyor
Son dakika... Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP önündeki nöbeti sürdürüyor
Son dakika... Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP önündeki nöbeti sürdürüyor
Son dakika... Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP önündeki nöbeti sürdürüyor
Son dakika... Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP önündeki nöbeti sürdürüyor
Son dakika... Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP önündeki nöbeti sürdürüyor
Son dakika... Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP önündeki nöbeti sürdürüyor

Halkların Demokratik Partisi, Oturma Eylemi, PKK, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP önündeki nöbeti sürdürüyor - Son Dakika


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