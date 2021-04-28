Muş'ta çocukları dağa kaçırılan 2 aile, HDP binası önünde oturma eylemi yaptı - Son Dakika

Muş'ta çocukları dağa kaçırılan 2 aile, HDP binası önünde oturma eylemi yaptı

28.04.2021 14:57
Muş'ta çocukları dağa kaçırılan 2 aile, HDP binası önünde oturma eylemi yaptı, System.String[]

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan 2 aile, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan 2 aile, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Teker ve Özcan aileleri, Muş HDP İl Başkanlığı önünde "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir" ve "Halkı Dolandıran Parti" yazılı pankart açtı.

Oğlu 2016'da dağa kaçırılan Şemsettin Özcan, gazetecilere, çocuğunu HDP'den istediğini söyledi.

Çocuklarına kavuşuncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade eden Özcan, şöyle konuştu:

"Allah HDP'nın belasını versin. Bizim çocuklarımız aldılar. Bu Türk bayrağına kurban olsunlar. Bu bayrağın altında niye yaşıyorlar. Biz çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımızı götürüp İsrail'e ve Amerika'ya teslim ediyorlar. Kendi çocuklarını Avrupa'da okutuyorlar. Burada Türk bayrağından başka bayrak geçerli değil. Anneler bu kadar mücadele ediyor kimse hakkımızı soruyor mu? İnsan Hakları Mahkemesi diyor Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakın. Onu serbest bırakacaklarsa biz de anneyiz babayız bizim çocukları da serbest bıraksınlar."

Anne Şahinaz Özcan da çocuğundan 2016'dan bu yana haber almadığını belirterek, "Çocuğumuzu bırakın gelsin. Bunlar bizden ne istiyor, onların da çocukları var, Allah'tan korkmuyorlar mı? İman ve vicdanları yok mu? " dedi.

"Sonuna kadar buradayız ve ayaktayız"

Kardeşi dağa kaçırılan Yunus Özcan da annelerin her gün gözyaşı döktüğünü kaydederek, "Sözde Kürt hakkı diyorlar. Biz de Kürt'üz hani bizim davamız, hani bizim hakkımız. Bunlar ancak Kürtleri ağlatmıştır, eziyet etmiştir. Bunların Kürt ile Kürt davasıyla hiçbir alakası yok. Diyarbakır HDP binasını zaten boşaltıp kaçmışlar. Haksız olan kaçar. Biz yılmayacağız, yıkılmayacağız. Biz her zaman buradayız ve bütün illerde bu eylemi devam ettireceğiz. Ankara ile İstanbul'a da sıçrayacak. Sonuna kadar buradayız, ayaktayız. HDP, PKK bitene kadar buradayız. Allah devlet büyüklerimizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Oğlu 2014'te kaçırılan anne Gülbahar Teker de 2 yıl boyunca Diyarbakır'daki eyleme katıldığını aktardı.

Çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulunan Teker, "24 çocuk gelip teslim oldu sanki benim çocuğum gelip teslim olmuş gibi sevindim. Yine sesleniyorum, oğlum gel teslim ol. Yeter 8 sene oldu. Allah devletten razı olsun." şeklinde konuştu.

Muş Kardeşlik Platformu ailelere destek verdi

Muş Kardeşlik Platformu üyeleri de eylem yapan ailelere ziyarette bulunarak destek verdi.

Platform üyeleri adına açıklama yapan Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Bedri Korkmaz, yüreği yanık, elleri öpülesi annelerin yanında olduklarını belirtti.

Diyarbakır'da başlayıp tüm şehirlere yayılan onurlu ve haklı eylemin mutlaka desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Korkmaz, şunları kaydetti:

"Nice evladımız PKK ve siyasi uzantısı HDP'nin kurbanı olacaktır. Bugün bu haklı eyleme destek vermeyenler aynı tehlike ile karşı karşıya olduklarını unutmamalıdır. ABD'nin sözcülüğünü yaparak 'Ermeni katliamı ile yüzleşin' diyen HDP bir kez daha hain bir yapılama olduğunu, her defasında Türkiye aleyhine çalıştığını, Kürt halkının değil Ermeni diasporasının emrinde hareket ettiğini göstermiştir. Türkiye'nin 2023 hedefi dış güçleri rahatsız ettiği kadar dış güçlerin kuklalığını yapan, dağda silahlı, Ankara'da demokrasi yanlısı HDP'yi de rahatsız etmektedir. Unutulmamalıdır ki HDP sadece PKK ile hareket eden bir siyasi teşkilat değil artık ülkede ABD ve İsrail lehine çalışan tüm örgütlerin ve gizli teşkilatların çatısı konumundadır. Paralel yapı ile mücadelenin bir ayağının HDP olduğu da unutulmamalıdır. Artık Kürt halkı, HDP'nin iç yüzünü görmüş ve kendilerine kucak açan devlete sığınmaktadır. Buradaki eylem bunun ifadesidir. Evlat nöbetinde bulunan annelerin ellerinden öpüyor ve her zaman yanlarında olduğumuzu açıklıyoruz."

Açıklamanın ardından Muşlu aileler, Diyarbakır'da eylem yapan anneler ile cep telefonlarından görüntülü görüştü.

Halkların Demokratik Partisi, Oturma Eylemi, PKK, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş'ta çocukları dağa kaçırılan 2 aile, HDP binası önünde oturma eylemi yaptı - Son Dakika


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