MUŞ'TA ÇOCUKLARI İÇİN EYLEM YAPAN AİLE SAYISI 35'E YÜKSELDİ

MUŞ'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP'nin il binası önünde eylem yapan aile sayısı, 56'ncı haftada 35'e yükseldi. 2014 yılında henüz 13 yaşındayken kaçırıldığını iddia ettiği kızı Müşerref için eyleme katılan anne Ayten Karaca, elinde kimliğinin bulunduğu kızına teslim olması için çağrıda bulundu.

Muş'ta HDP'nin il binası önünde evlatları için eylem yapan ailelerin nöbeti devam ediyor. her hafta çarşamba günleri eylem yapan aileler, 56'ncı haftayı geride bıraktı. Kızı için eyleme katılan anne Ayten Karaca'yla sayıları 35'e çıkan aileler, evlatlarına kavuşacakları günü bekliyor. 2014 yılında henüz 13 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan kızı Müşerref için eyleme katılan anne Ayten Karaca, bugüne kadar hiçbir haber alamadığı kızına teslim olması için çağrıda bulundu. Anne Karaca, 'Ben kızımı istiyorum. Dönüp geri gelsin. Bana kızımı geri göndersinler. Kızım 2014 yılında henüz 13 yaşındaydı. Çocuktu henüz, ben şimdi sadece kızımı istiyorum. Bugüne kadar kızımdan hiçbir haber alamadım' dedi.

Kandırılacağı korkusuyla okuldan aldığı kızının evinde dağa kaçırıldığını söyleyen anne Karaca, 'Kızım 8'inci sınıfı bitirmişti. Korkudan kızım kandırılır diye okuldan alıp eve getirdim. Ama ne yazık ki evdeyken bile kandırdı, götürdüler. Kızımla evde oturuyorduk. Komşuya gideceğim diye evden çıktı ve bir daha da geri gelmedi. Ben onu komşuda sandım. Akşam oldu baktım kızım gelmedi, komşuya gidip sorduğumda kızım ortalıkta yoktu. Çocukları dağa götürüp kandırıyorlar. Kızımın var olduğunu bile bilmiyorum. Kızıma sesleniyorum, geri dön. Annene, babana geri dön. İlk günden beri ben kızımın geri dönmesini istiyorum. Çünkü bir çocuk yetiştirmek zor, çok zor şartlarda yetiştiriyoruz. Bizim çocuklarımızı götürüp öldürüp, geri getiriyorlar. Ben kızımı sağ istiyorum' diye konuştu.(DHA)