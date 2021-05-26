Çocukları için HDP binası önünde eylem yapan aile sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 5'e yükseldi.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, HDP İl Başkanlığı önünde "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir" ve "Halkı dolandıran parti" yazılı dövizler taşıdı.

Çocuklarının fotoğraflarını ve Türk Bayrağını ellerinden düşürmeyen aileler, HDP aleyhine slogan attı.

Bu hafta 2 ailenin daha katılmasıyla sayıları 5'e yükselen aileler, çocuklarının kaçırılmasından sorumlu tuttukları partililere tepki gösterdi.

Oğlu 2016'da dağa kaçırılan Şemsettin Özcan, gazetecilere, çocuklarına kavuşuncaya kadar HDP önünde oturma eylemi yapacaklarını söyledi.

Aile sayısının her hafta artmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Özcan, "HDP'den çocuğumu istiyorum. Uyanın çocuklar, HDP'nin dediğini yapmayın. HDP sizi kandırıyor. Sizi başka yerlere satıyor. Kızlarımızı, çocuklarımızı götürüyorlar, bu bir namus davasıdır. Sizden rica ediyorum bu HDP'yi kapatın." dedi.

"HDP bizden ve çocuklarımızdan ne istiyor?"

Oğlu 2014'te kaçırılan anne Gülbahar Teker ise ailelerin sayısının artmasıyla seslerin daha gür çıktığını belirterek, "Korkmuyorum onlardan. HDP bizden ve çocuklarımızdan ne istiyor? 10 yaşında çocukları kaçırıyorlar. Kızlar gelin teslim olun, korkmayın. Anneler, babalar olarak burada perişan olduk, ağlıyoruz. İnşallah HDP kahrolur." ifadelerini kullandı.

Çocuğunun HDP'liler tarafından kandırıldığını aktaran Atik Kılıç da bugüne kadar bir haber alamadığı oğluna güvenlik güçlerine teslim olması için çağrı yaptı.

Kız kardeşinin 1999 yılında pancar toplarken dağa kaçırıldığını belirten Varto ilçesine bağlı Kayadelen Köyü Muhtarı Abdulhakim Aktar, bugün ilk kez katıldığı eylemi kız kardeşine kavuşuncaya kadar sürdüreceğini vurguladı.