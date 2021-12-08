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Muş'ta çocukları için HDP önünde eylem yapan aile sayısı 23'e yükseldi - Son Dakika

Muş'ta çocukları için HDP önünde eylem yapan aile sayısı 23'e yükseldi

08.12.2021 13:05
Muş'ta çocukları için HDP önünde eylem yapan aile sayısı 23'e yükseldi

Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'nin il başkanlığı önünde eylem yapan 21 aileye, 2 aile daha katıldı.

Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'nin il başkanlığı önünde eylem yapan 21 aileye, 2 aile daha katıldı.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi bu hafta da sürdürdü.

HDP il binası önünde bir araya gelen aileler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" ve "Evlatlarımızı vereceksiniz" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, HDP aleyhine slogan attı, tepkilerini dile getirdi.

Anne Süheyla Yenilmez, gazetecilere, eyleme 7 aydır devam ettiğini söyledi.

Çocuğunu HDP'den isteyen Yenilmez, "Sümeyye, kızım gel teröristlere yem olma. Sen kandırılıp gittin. Hiç kimseden korkma, gel devlete sığın. Seni istiyoruz, evine dön. Kızım, Bitlis'te üniversite okuyordu. 2015 yılında kandırıp götürdüler. O zamandan beri haber alamadım. Yağmur, kar demeden nöbet tutuyorum. Artık geri versinler çocuğumu, yeter." diye konuştu.

Anne Şahinaz Özcan da çocuğu gelene kadar eylemi sürdüreceğini ifade ederek, "5 yıldır oğlum kayıp. Niye gelip derdimizi sormuyorlar? Burada çocuğum için duruyorum. Son çocuk dağdan inene kadar eyleme devam edeceğiz. Burada 23 aile olduk. Eyleme hep birlikte devam ediyoruz." dedi.

Kardeşine kavuşma ümidiyle eyleme yeni katılan İsmail Artan, 2014'te Kuşadası'nda üniversite okuyan kardeşinin kaçırılıp dağa götürüldüğünü belirterek, "Kardeşimin gelmesini canıgönülden istiyoruz, yolunu gözlüyoruz. İnşallah gelir teslim olur. İlk defa eyleme katılıyorum. Kardeşim gelene kadar eyleme devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Muş'ta çocukları için HDP önünde eylem yapan aile sayısı 23'e yükseldi
Muş'ta çocukları için HDP önünde eylem yapan aile sayısı 23'e yükseldi
Muş'ta çocukları için HDP önünde eylem yapan aile sayısı 23'e yükseldi
Muş'ta çocukları için HDP önünde eylem yapan aile sayısı 23'e yükseldi
Muş'ta çocukları için HDP önünde eylem yapan aile sayısı 23'e yükseldi

Halkların Demokratik Partisi, Terör, PKK, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş'ta çocukları için HDP önünde eylem yapan aile sayısı 23'e yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muş'ta çocukları için HDP önünde eylem yapan aile sayısı 23'e yükseldi - Son Dakika
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