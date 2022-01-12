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Muş'ta annelerin 'evlat nöbeti' sürüyor - Son Dakika

Muş'ta annelerin 'evlat nöbeti' sürüyor

12.01.2022 12:59

Muş'ta annelerin 'evlat nöbeti' sürüyor HDP ve PKK terör örgütüne tepki gösteren anne Ayten Koçhan: "Onların yavruları sıcak yuvada, bizimkiler dağların başında" Muş'ta çocuklarının PKK terör örgütü tarafından kandırılarak kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin dondurucu soğuktaki...

Muş'ta annelerin 'evlat nöbeti' sürüyor

HDP ve PKK terör örgütüne tepki gösteren anne Ayten Koçhan:

"Onların yavruları sıcak yuvada, bizimkiler dağların başında"

MUŞ - Muş'ta çocuklarının PKK terör örgütü tarafından kandırılarak kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin dondurucu soğuktaki evlat nöbeti sürüyor.

HDP İl Başkanlığı önünde nöbet tutan ailelerin umutlu bekleyişi devam ediyor. Parti binası önüne gelen anneler, 39'uncu haftada da oturma eylemine katıldı. Dondurucu soğuğa rağmen "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizleri açan anneler, HDP ve PKK'ya tepki gösterdi.

"HDP'den, terörden çocuklarımızı istiyoruz"

39 haftadır HDP önünde nöbet tuttuklarını anlatan annelerden Ayten Koçhan, HDP ve PKK terör örgütünden çocukları istediklerini söyledi. Kar, kış, soğuk demeden çocuklar için HDP önünde beklediklerini ifade eden Koçhan, "Çocuklarımız gelene kadar da burada bekleyeceğiz. Onların yavruları sıcak yuvada, bizimkiler dağların başında. Bizim halimize bir baksınlar. Yavrum, Ersin beni duyuyorsan gel teslim ol. Dön, yolunuz yol değil. Gelin devletimize teslim olun. Onlar sizi kullanıyorlar, onlar sizin sırtınızdan her şeyi kazanıyorlar. Devlet kötü değil. Allah devletimizden razı olsun" dedi.

"HDP'ye, PKK'ya lanet olsun"

Eylem için yaklaşık bir aydan bu yanadır Diyarbakır'da olduğunu ve tekrar Muş'a döndüğünü anlatan anne Gülbahar Teker de, "Biz çocuklarımızı HDP'den, PKK'dan istiyoruz. Gelip teslim olsunlar. Burada yaz, kış, çamur demeden bekliyoruz. HDP gelip bizim halimizi görsün. Niye gelip bizim derdimizi sormuyorlar? Bir çocuk dağda kalana kadar bekleyeceğiz. Eyleme devam edeceğim. HDP'ye, PKK'ya lanet olsun. HDP artık kapatıp gitsin. Çocuğum dönsün ya da dönmesin eylemimde kararlıyım" ifadelerini kullandı.

"Kışta, soğukta, çamurda burada bekliyoruz"

Oğlu Osman'a geri dönmesi için çağrıda bulunan anne Naciye Sönmez Yıldız ise "Nerede sesimi duyuyorsan dön gel. Orada işin yok, orada yerin yok, orası senin toprağın değil. Memleketin burası. Oğlumun babası olmadığı için ben mücadele ediyorum. Oğlumu istiyorum. Bu soğukta, çamurda, kışta burada bekliyoruz. Çocuklar cahiller. Kandırılıp dağa götürüldüler. Geri dönün, devlet güçlü size sahip çıkar" diye konuştu.

Muş'ta annelerin 'evlat nöbeti' sürüyor
Muş'ta annelerin 'evlat nöbeti' sürüyor
Muş'ta annelerin 'evlat nöbeti' sürüyor
Muş'ta annelerin 'evlat nöbeti' sürüyor
Muş'ta annelerin 'evlat nöbeti' sürüyor
Muş'ta annelerin 'evlat nöbeti' sürüyor
Muş'ta annelerin 'evlat nöbeti' sürüyor
Muş'ta annelerin 'evlat nöbeti' sürüyor

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Halkların Demokratik Partisi, Terör, Muş, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Muş'ta annelerin 'evlat nöbeti' sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muş'ta annelerin 'evlat nöbeti' sürüyor - Son Dakika
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