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Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemini sürdürdü - Son Dakika

Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemini sürdürdü

26.01.2022 12:55
Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemini sürdürdü

Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi devam ettirdi.

HDP il binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk Düşmanı Parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu. Eyleme katılan anne Gülbahar Teker, HDP İl Başkanlığı binasına yürüyerek tepki gösterdi.

Baba Şemsettin Özcan, gazetecilere, Doğu Anadolu Bölgesi'nde çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP önünde eylemlerini sürdürmelerini istedi.

Dağda teröristlerle görüşenlerin daha sonra Meclis'te milletvekilliği yaptığını belirten Özcan, "Kar kış demeden HDP önünde bu eylemi sürdüreceğiz. Allah onların belasını versin, niye çocuğumuzu kaçırıyorlar. HDP zalimdir. PKK da aynı HDP gibidir. Yazıklar olsun size. Yeter, bize bu kadar işkence yaptınız. Kürt davasıymış. Bu ne Kürt davasıdır? Kürt davası yok burada. Askerimiz, polisimiz bizim gözümüzdür, bizim çocuğumuzdur. Bizim içimizde yabancı yok. Türk bayrağı haricinde bize başka bayrak gerekmez. Bayrağımızın altında yaşayan vatandaşımızla kardeşiz." diye konuştu.

"Buradan gitmeyeceğiz, kararlıyız"

Eyleme katılan Ümit Özcan ise kardeşinin HDP tarafından dağa götürüldüğünü söyledi.

Kardeşi gelene kadar eyleme devam edeceklerini vurgulayan Özcan, "Buradan kalkmayacağız. Kardeşim beni duyuyorsan kaç gel, orası senin yerin değil. Senin yerin Türkiye Cumhuriyetidir. Devletimize, polisimize, askerimize teslim ol." dedi.

Anne Gülbahar Teker de çocukları için kar kış demeden eyleme devam ettiklerini dile getirerek, "Buradan gitmeyeceğiz, kararlıyız. Bir kişi bile dağda kalmayana kadar buradayız. Seni bekliyorum oğlum. Korkmuyorum. Oğlum, ben ve kardeşin hastayız, gel bize sahip çık." ifadelerini kullandı.

Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemini sürdürdü
Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemini sürdürdü
Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemini sürdürdü
Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemini sürdürdü

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Halkların Demokratik Partisi, Kürt, Muş, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemini sürdürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemini sürdürdü - Son Dakika
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