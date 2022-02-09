Muş'ta ailelerin evlat nöbeti dondurucu soğukta devam ediyor - Son Dakika

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin oturma eylemi dondurucu soğukta da devam ediyor.

HDP İl Başkanlığı önünde nöbet tutan ailelerin umutlu bekleyişi sürüyor. Parti binası önüne gelen aileler, 43'üncü haftada da oturma eylemine katıldı. Dondurucu soğuğa rağmen "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizler açan anneler, HDP ve PKK'ya tepki gösterdi.

"GELİN TESLİM OLUN"

7 yıldır oğlu Ersin Koçhan'dan haber alamadığını anlatan annelerden Ayten Koçhan, "Yeter yavrum dönün, gelin teslim olun. Yeter, analar ağladı. HDP'den, PKK'dan çocuğumu istiyorum. Çocuklarımızı kullanıyorlar. Çocuklarımız gelip teslim olsunlar. Bu kış günü soğuk demeden, kar demeden burada bekleyeceğiz. Bir çocuk dağda kalana kadar biz burada bekleyeceğiz" dedi.

Baba Şemsettin Özcan ise 43 haftadan bu yana HDP önünde eyleme devam ettiklerini belirterek, "HDP'nin önünde çocuğumu HDP'lilerden istiyorum. HDP Kürt'ü savunduğunu söylüyor. Kürt'ü nerede savunuyorsunuz? Kürt'ü savunacaksanız gelin burada benim çocuğumu da savunun. Bu Kürt davası değil mi? HDP çocuklarımızı götürüp PKK'ya veriyor, PKK da Amerika'ya veriyor. Bize bir bayrak yeter, ikinci bayrak istemiyoruz. Polis, asker sana karışmaz oğlum geri gel. Devlete teslim ol. Sesimizi duyuyorsan hemen gel. Asker, polis bizim kardeşimiz. HDP'lilerin çocukları çok güzel yerlerde okuyor, bizim çocuklarımızı da dağ başına götürüyorlar" diye konuştu.

(Uğur Ulu-İHA)