Son dakika haberleri | Çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

22.06.2022 12:58

Son dakika haberine göre Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi devam ettirdi.

HDP il binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, HDP'ye tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Baba Şemsettin Özcan, AA muhabirine, 62 haftadır bu eylemi sürdürdüklerini söyledi.

HDP'den çocuğunu isteyen Özcan, şöyle konuştu:

"HDP nasıl çocuklarımızı götürdü PKK'ya verdi, öyle de geri getirsinler. Çocuklar gelene kadar burayı terk etmeyeceğiz. HDP diyor 'Ben Kürt davası için mücadele ediyorum' ama bunların Kürtlerle ilgisi yok. HDP bizden ne istiyor. Asker ve polis senin benim oğlum. Biz de çocuklarımıza sesleniyoruz. Sesimizi duyuyorsanız hemen gelin. Gelin asker ve polisimize teslim olun. Biz burada mahvolduk. Kar kış demeden burada eyleme devam edeceğiz."

"Oğlum gel devlete teslim ol"

Anne Şahinaz Özcan da 5 yıldır oğlundan haber alamadığını belirterek, "Oğlum var mı, yok mu bilmiyorum. HDP ve PKK'dan çocuğumu istiyorum. Oğlum gelene kadar burada eyleme devam edeceğim. Atilla benim sesimi duyuyorsan neredeysen gel devlete teslim ol. Senin orada işin yok. 5 yıldır acı çekiyorum." dedi.

Oğlunun Hasköy ilçesinden kaçırıldığını ifade eden baba İhsan Demir de "Bir yıldır burada eylem yapıyoruz. HDP ve PKK çocuklarımızı geri versinler." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Destici'den CHP'li Tanrıkulu'na tepki: 'SİHA'lar teröristleri vuruyor, onun da canı yanıyor' Son dakika haberleri | Destici'den CHP'li Tanrıkulu'na tepki: 'SİHA'lar teröristleri vuruyor, onun da canı yanıyor' Son dakika haberleri | İçişleri: Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haberleri | İçişleri: Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:55 Düzce'de yaşanan kazada araç hurdaya döndü! Sürücü ise yaralandı
18:51 Muhalefetin karşı çıktığı sosyal medya düzenlemesini içeren Basın Kanunu Teklifi görüşmeleri ertelendi
18:33 Togg, 43 yeni iş pozisyonu için ilan açtı! Aranan özellikler sıralandı
17:29 Marmaris'teki orman yangını bölgeye yayılmaya başladı! Evler tedbir amaçlı boşaltılıyor
17:24 Suudi Arabistanile ilişkiler normale dönüyor! Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Ankara'ya geldi
17:21 Bağırsak hastalığından dolayı ameliyat olan genç kız masadan kalkınca gördüklerine inanamadı! Doktorlar yanlışlıkla kalçalarını yapıştırmış
16:57 Kılıçdaroğlu çıkan yangınlar nedeniyle Marmaris'e gitmek istedi! Ancak uçağına iniş izni verilmedi
16:31 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! PSG'nin yıldız orta saha oyuncusu Türkiye'ye geliyor
16:13 Burak Yılmaz, Fortuna Sittard ile anlaşma sağladı
16:12 Ümit Özdağ'ın iddiasına Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden yalanlama: Gizli yönetmelik iddiası büyük bir yalan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 20:15:24. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement