Muş'ta çocukların 'Köyvivor' heyecanı - Son Dakika

MUŞ'un merkez Donatım köyündeki çocuklar, oynayabilecekleri park veya bir futbol sahası olmadığı için kendilerine 'Köyvivor' parkuru kurdu. Çocukların birbiriyle kıyasıya mücadelesi ise renkli görüntülere sahne oldu.

Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Gençlik Merkezi liderleri ile gönüllüleri, Donatım köyünü ziyaret ederek, çocuklara malzeme yardımında bulundu. Köy çocukları ile bir de yarışma düzenleyen gençlik liderleri ile gönüllüler, maviler ve kırmızılar diye çocukları iki guruba ayırdı. Köyün çobanının da sunuculuğunu üstlendiği yarışmada, koşarak, atlayarak ve sürünerek parkuru tamamlayanlar, son olarak topla belirlenen hedefleri vurarak düşürmeye çalıştı. Çocukların kıyasıya mücadelesi ise renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Kent merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki 110 hane ve yaklaşık 800 nüfusun bulunduğu köyde yaşayan çocuklar, iki grup halinde yarıştıkları yarışma sonunda madalya ve kupa sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı.

'Köyvivor' ile en mutlu gününü yaşadığını belirten çocuklardan Seher Yılmaz, kendilerini yalnız bırakmayan gençlik liderleri ile gönüllülerine teşekkür etti. Güzel bir parkurda kıyasıya yarıştıklarını ve eğlenceli bir gün geçirdiklerini ifade eden Yılmaz, girdiği bütün oyunlardan da başarıyla çıktığını söyledi.

Yarışmalarda dereceye giren gruplara kupa ve madalya vererek, çocukları ödüllendirdiklerini söyleyen Gençlik Merkezi liderlerinden Aynur Karakuzu, "Survivor'a biraz geleneksel oyunları da katarak, 'Köyvivor' şeklinde değiştirdik. Çocuklarla beraber olmaktan, bu köyde olmaktan ötürü çok mutluyuz. İçerisinde bulunduğumuz süreçten ötürü sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat ettik. Eldivenlerimizi, maskelerimizi taktık. Bu şekilde çocuklarla beraber eğlendik" diye konuştu.