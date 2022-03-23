Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 29'a yükseldi - Son Dakika
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Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 29'a yükseldi

23.03.2022 13:17
Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 29'a yükseldi

Muş'ta çocuklarının PKK terör örgütü tarafından kandırılarak kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin sayısı 29'a yükseldi.

Muş'ta çocuklarının PKK terör örgütü tarafından kandırılarak kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin sayısı 29'a yükseldi.

HDP İl Başkanlığı önünde nöbet tutan aileler, evlatlarına kavuşacağı günü bekliyor. Parti binası önüne gelen anneler, 49'uncu haftada da oturma eylemine devam etti. Kar yağışı ve soğuk havaya rağmen "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizleri açan anneler, HDP ve PKK terör örgütü aleyhinde slogan atarak tepki gösterdi. Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Aile sayısı 29'a yükseldi

49 haftadır umutlu bekleyişlerini sürdüren 28 aileye bir destek de Doğan ailesinden geldi. Eyleme kızı Dilber Doğan için yeni katılan ve Türkçe bilmeyen anne Refika Doğan, yaptığı Kürtçe açıklamada, "Kızım 8 yıldır kayıp. Ben kızımı görmek istiyorum. Nereye gitmişse geri gelmesini istiyorum. Pişmanlık yasasından faydalan ve geri dön. Herkes evine geri döndü annesinin, babasının yanında. 8 yıldır seni merak ediyoruz. Gece gündüz senin için ağlıyoruz. Geri gelmeni istiyoruz. Baban da senin için hasta oldu, o yüzden çadıra da gelemedi. Kızım evden kalkıp gitti. Nereye gittiğini bilmiyorduk. Kaçtığını zannettik. 4 gün sonra bize haber geldi ve örgüte gittiğini öğrendik" dedi.

"PKK ve HDP'den çocuklarımızı istiyoruz"

Annelerden Ayten Koçhan da, 49 haftadan bu yana nöbet tuttuklarını belirterek, "PKK ve HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. Bizi kullanmasınlar. Devletimiz arkamızda. Biz korkmuyoruz, korkmayacağız da. PKK'dan çocuklarımızı istiyoruz. Ersin, oğlum bizi duyuyorsan, görüyorsan dön yavrum. Yolunuz yol değil. Onlar sizi kullanıyorlar. Dön devletimize sığın. Bayrak bayrağın üstüne olmaz. Gelin teslim olun" ifadelerini kullandı.

"Gelin devletinize teslim olun"

Baba Mehmet Zeki Budak ise HDP'nin, oğlunu kandırıp dağa götürdüğünü ifade etti. 8 yıldır oğlunu aradığını ve bir türlü ulaşamadığını vurgulayan Budak, "Buraya gelmemin sebebi sadece oğluma çağrı yapmak ve HDP'den oğlumu istemek. Oğlum, Yusuf nerede olursan ol gel devletine teslim ol. Bu asılsız insanlara, dinsiz insanlara uşaklık etmeyin, zamanınıza geçirmeyin. Sizi kandırıyorlar 'size ceza verecekler' diye öyle bir şey yok" diye konuştu. - MUŞ

Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 29'a yükseldi
Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 29'a yükseldi
Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 29'a yükseldi
Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 29'a yükseldi
Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 29'a yükseldi
Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 29'a yükseldi
Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 29'a yükseldi
Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 29'a yükseldi
Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 29'a yükseldi
Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 29'a yükseldi
Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 29'a yükseldi
Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 29'a yükseldi
Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 29'a yükseldi

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Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 29'a yükseldi - Son Dakika


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