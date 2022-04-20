Evlat nöbetindeki anne: "HDP'nin kapatılmasını istiyoruz" - Son Dakika
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Evlat nöbetindeki anne: "HDP'nin kapatılmasını istiyoruz"

20.04.2022 12:44
Evlat nöbetindeki anne: "HDP'nin kapatılmasını istiyoruz"

Muş'ta çocuklarının PKK terör örgütü tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak nöbet tutan ailelerin sayısı 32'ye yükseldi.

Muş'ta çocuklarının PKK terör örgütü tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak nöbet tutan ailelerin sayısı 32'ye yükseldi. Muş'ta ilk oturma eylemini başlatan anne Gülbahar Teker, "Herkesi buraya, bize destek vermeye davet ediyorum. HDP'nin kapatılmasını istiyoruz" dedi.

HDP Muş İl Başkanlığı önünde 53'üncü haftada eylemlerini sürdüren ailelerin sayısı 32'ye çıktı. Parti binası önüne gelen aileler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizler açarak, evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu. Nöbete devam eden 31 aileye bir destekte Akkoyun ailesinden geldi.

"BEN, BABAN, KARDEŞLERİN DÖRT GÖZLE SENİ BEKLİYORUZ"

2015 yılından bu yana haber alamadığı üniversite öğrencisi oğlu için eyleme ilk kez katılan anne Zübeyde Akkoyun, "Oğlum için buraya geldim. Oğlum Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde öğrenciydi. Sabah kahvaltısını yapıp evden çıktı gidiş o gidiş. 7 yıldır oğlumu görmüyorum. 2015'te gitti ve kendisinden bir daha hiçbir haber alamadım. Oğlum sesimi duyuyorsan, nerede olursan ol gel. Seni çok özledim. Ben, baban, kardeşlerin dört gözle seni bekliyoruz. Beni seviyorsan gel" dedi.

"ALLAH KİMSEYE EVLAT ACISI GÖSTERMESİN"

53 haftadır HDP önünde çocuklarını beklediklerini belirten anne Naciye Sönmez Yıldız da, çocukları HDP ve PKK'dan istediklerini söyledi. Çocuklara geri dönmeleri çağrısında bulunan Yıldız, "Biz evlatlarımız için burada bekliyoruz. Kimse derdimizi, acımızı bilmiyor. Bu dert, bu acı artık bitsin. Bir aile daha aramıza katıldı. Herkes evladını istiyor. Evlatlarımızın orada olmasının kimseye bir hayrı yok. Evlat acısı zor. Allah kimseye evlat acısı göstermesin. Biz bu acıyı çekiyoruz. Çocuğum gelene kadar eyleme devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

"GÜN GEÇTİKTE AİLEMİZ BÜYÜYOR"

Muş'ta ilk oturma eylemini başlatan anne Gülbahar Teker ise "Daha sonra Şemsettin Özcan ailesiyle birlikte eyleme katıldık. Gün geçtikte ailemiz büyüyor. Bir çocuk dağda kalmayana kadar beklemeye devam edeceğiz. Biz gitmiyoruz, kimseden de korkmuyoruz. 1 yıldan fazladır burada çocuklarımızı bekliyoruz. Herkesi buraya, bize destek vermeye davet ediyorum. HDP'nin kapatılmasını istiyoruz" diye konuştu.

(Uğur Ulu-İHA)

Evlat nöbetindeki anne: HDP'nin kapatılmasını istiyoruz
Evlat nöbetindeki anne: HDP'nin kapatılmasını istiyoruz
Evlat nöbetindeki anne: HDP'nin kapatılmasını istiyoruz
Evlat nöbetindeki anne: HDP'nin kapatılmasını istiyoruz
Evlat nöbetindeki anne: HDP'nin kapatılmasını istiyoruz
Evlat nöbetindeki anne: HDP'nin kapatılmasını istiyoruz
Evlat nöbetindeki anne: HDP'nin kapatılmasını istiyoruz
Evlat nöbetindeki anne: HDP'nin kapatılmasını istiyoruz
Evlat nöbetindeki anne: HDP'nin kapatılmasını istiyoruz

YORUMLAR
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HDP önündeki ailelerin evlat nöbetine 284'ncü aile katıldı HDP önündeki ailelerin evlat nöbetine 284'ncü aile katıldı EVLAT NÖBETİNDEKİ AĞABEY SADECE KARDEŞİM DEĞİL, HEPSİ GELİP TESLİM OLSUN EVLAT NÖBETİNDEKİ AĞABEY SADECE KARDEŞİM DEĞİL, HEPSİ GELİP TESLİM OLSUN

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Evlat nöbetindeki anne: 'HDP'nin kapatılmasını istiyoruz' - Son Dakika


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