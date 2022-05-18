Çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen aile sayısı 35'e yükseldi - Son Dakika
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Çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen aile sayısı 35'e yükseldi

18.05.2022 12:55

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il başkanlığı önünde eylem yapan 34 aileye, bir aile daha katıldı.

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il başkanlığı önünde eylem yapan 34 aileye, bir aile daha katıldı.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi devam ettirdi.

HDP il binası önünde bir araya gelen anne ve babalar, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen aileler, evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

"Kızım komşuya gidiyorum diye evden çıktı, bir daha gelmedi"

Eyleme yeni katılan anne Ayten Karaca, gazetecilere, 13 yaşındaki kızının 2014 yılında kandırılarak götürüldüğünü söyledi.

Kızının geri gelmesini isteyen Karaca, "Kızımı bana geri göndersinler. Kızım çocuktu. 8'inci sınıfı yeni bitirmişti. Komşuya gidiyorum diye evden çıktı, bir daha gelmedi. O günden sonra haber alamadım. Küçük yaşta kızımı götürdüler ne yapacaklar. O yaştaki çocuk annesini, babasını ister. Kızımızı zor şartlarda büyüttük. Kızımı sağ salim istiyorum." diye konuştu.

"PKK çocuğumuzu nasıl götürmüşse öylede getirsin"

Baba Şemsettin Özcan da HDP önünde 56 haftadır eylemi sürdürdüklerini dile getirdi.

Çocuklarını HDP'den istediklerini aktaran Özcan, şöyle konuştu:

"HDP çocuklarımızı götürdü. Üzerimizde siyaset yapmasınlar. Bu Kürt siyaseti değil, Kürt siyaseti olsaydı şimdi buraya gelip bizi sorarlardı. Çocuklarımızı verinceye kadar buradan gitmeyeceğiz. PKK çocuğumuzu nasıl götürmüşse öyle getirsin. Yeter artık ağladığımız. Bizim çocuğumuzu ne hakla dağa götürdüler. Onların çocukları nerede okuyor, bizim çocuklar nerede. 5 yıldır çocuğumu göremedim. Çocuklarımızı özlüyoruz."

Anne Ayten Koçhan ise sonuna kadar eylemi sürdüreceklerini ifade ederek, "Devletimiz arkamızda. HDP ve PKK'dan çocuklarımızı istiyoruz. Bütün askerler hepsi dağda operasyonda. Allah yardımcıları olsun. İnşallah evlatlarımızı sağ getirip bize teslim ederler. Her dakika her saniye onları bekliyoruz. Çocuklarımızı versinler, yeter annelerin ağladığı. Gelin teslim olun." dedi.

Çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen aile sayısı 35'e yükseldi
Çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen aile sayısı 35'e yükseldi
Çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen aile sayısı 35'e yükseldi
Çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen aile sayısı 35'e yükseldi
Çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen aile sayısı 35'e yükseldi
Çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen aile sayısı 35'e yükseldi
Çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen aile sayısı 35'e yükseldi
Çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen aile sayısı 35'e yükseldi
Çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen aile sayısı 35'e yükseldi

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Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 35'e yükseldi Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 35'e yükseldi Türkiye şimdiye kadar İsveç ve Finlandiya'dan 33 terör örgütü mensubunu resmen istedi: Hiçbirini göndermediler Türkiye şimdiye kadar İsveç ve Finlandiya'dan 33 terör örgütü mensubunu resmen istedi: Hiçbirini göndermediler
Kaynak: AA

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