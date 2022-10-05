Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü - Son Dakika
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Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

05.10.2022 14:08

Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi devam ettirdi.

HDP il binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, slogan atarak HDP'ye tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Baba Şemsettin Özcan, gazetecilere, 41 aile olarak eyleme devam ettiklerini söyledi.

Kendilerine destek veren aile sayısının sürekli arttığını ifade eden Özcan, şunları belirtti:

"HDP çocuklarımızı verinceye kadar burayı terk etmeyeceğiz. Bu Türk ve Kürt davası değil. Bunlar nereye giderlerse gitsinler, niye bizim huzurumuzu bozuyorlar. Biz burada, Diyarbakır'da, Şırnak'ta ve Hakkari'de eylemimize devam ediyoruz. Çocuklarımızı istiyoruz. Onların çocukları şu an nerede, bizim çocuklarımız nerede? Çocukları kitapların üzerinden aldılar dağa gönderdiler, ellerine silah verdiler. Buna ne hakları var. Çocuklarımıza sesleniyoruz. Sesimizi duyuyorsanız gelin teslim olun. O pislikten çıkın."

Anne Naciye Sönmez Yıldız da çocuğuna teslim olması çağrısında bulunarak, "Çocuğum için HDP'nin önüne geldim. Bir çocuk dağda kalsa dahi biz buradayız. Bu davaya devam edeceğiz." dedi.

Gülbahar Teker ise HDP önünde çocuklarını beklediklerini söyledi.

Eylemlerini kararlılıkla sürdürdüklerini aktaran Teker, "Onların çocukları Avrupa'da okuyor, bizim çocukların eline silah verdiler. Biz çocuklarımızı istiyoruz. Çocuğum için Batman ve Diyarbakır'a gittim. Ben ve çocuğum hastayız. HDP çocuğumu nasıl götürdü, öyle de getirsin bize versin. Korkmuyorum, eylemimi devam ettireceğim." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Muş, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü - Son Dakika

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