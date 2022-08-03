Muş'ta evlat nöbetindeki annelerin eylemi 68. haftaya girdi - Son Dakika
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Muş'ta evlat nöbetindeki annelerin eylemi 68. haftaya girdi

03.08.2022 12:33
Muş'ta evlat nöbetindeki annelerin eylemi 68. haftaya girdi

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan annelerin evlat nöbeti devam ediyor.

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan annelerin evlat nöbeti devam ediyor.

HDP önünde evlatlarına kavuşacakları günü umutla bekleyen anneler, 67 haftadır eylemlerini sürdürüyor. Parti binası önüne gelerek HDP ve PKK'dan çocuklarını isteyen anneler, HDP ve PKK'yı lanetledi. Evlatlarına geri dönmeleri için çağrıda bulunan anneler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizler açtı. Evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulunan aileler, kararlı bekleyişlerini sürdüreceklerini ifade etti.

"Çocuklarımızı HDP ve PKK'dan istiyoruz"

Çocuklarını HDP ve PKK'dan istediklerini anlatan anne Gülbahar Teker, "Burada eyleme devam edeceğiz. Buradan gitmeyeceğiz. Bir çocuk dağda kalana kadar bu eylemi devam ettireceğim. Lanet olsun HDP ve PKK'ya. 2 yıldır eylem yapıyorum. Yeter artık bu anneler babalar ağladı. Bizim çocuklarımızı getirip bize versinler. Allah belanızı versin, yeter artık. Biz çocuklarımızı istiyoruz başka bir şey istemiyoruz. Mehmet Emin seni bekliyorum. Oğlum sen gelmeyene kadar buradan gitmeyeceğim. Gel teslim ol. Devlet büyüktür. Allah bu devletten razı olsun, bize destek verdiler" dedi.

"Bir kişi dağda kalana kadar bu eyleme devam edeceğim, vazgeçmeyeceğim"

6 yıldır oğlundan haber alamadığını kaydeden annelerden Şahinaz Özcan da, "Hiçbir haber almıyorum. Oğlum var mı, yok mu bilmiyorum. Bir kişi dağda kalana kadar bu eyleme devam edeceğim, vazgeçmeyeceğim. Atilla sesimi duyuyorsan gel devlete teslim ol. Senin işin ne var orada" ifadelerini kullandı.

Oğlu Ersin'e geri dönmesi için çağrıda bulunan anne Ayten Koçhan, "Yolunuz yol değil yavrum. Siz kiminle savaşıyorsunuz oğlum? Onlar sizi kullanıyorlar. Lanet olsun PKK'ya, HDP'ye. Sizi dağlara götürdüler. Dönün gelin devletimize teslim olun. Yaklaşık 2 yıldır burada eylem yapıyoruz. Bir kişi dağda kalana kadar bu eylemi devam ettireceğiz. Gelin teslim olun yavrum. HDP ve PKK'dan çocuğumuzu istiyoruz, lanet olsun onlara. Onların yavruları dağda olsaydı onlar böyle dayanabilir miydi? Yeter annelerin babaların ağladığı" diye konuştu. - MUŞ

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Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, PKK, Muş, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muş'ta evlat nöbetindeki annelerin eylemi 68. haftaya girdi - Son Dakika

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