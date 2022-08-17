Muş'ta annelerin evlat nöbeti devam ediyor

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan annelerin evlat nöbeti devam ediyor.

HDP önünde evlatlarına kavuşacakları günü umutla bekleyen anneler, 69 haftadır eylemlerini sürdürüyor. Parti binası önüne gelerek HDP ve PKK'dan çocuklarını isteyen anneler, HDP ve PKK'yı lanetledi. Evlatlarına geri dönmeleri için çağrıda bulunan anneler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizler açtı. Evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulunan aileler, kararlı bekleyişlerini sürdüreceklerini ifade etti.

Ağabeyi için eylem yapan Cuma Teker, "1,5 yıldır HDP önünde eylem yapıyoruz. Hasret var, özlem var, ağabeyimi bekliyorum. 8,5 yıldır ağabeyimi bekliyorum. Gelmesini istiyoruz. İnşallah gelir devletimize teslim olur. İnşallah bundan sonra devlete hayırlı bir evlat olur" dedi.

Anne Naciye Sönmez Yıldız da, oğluna seslenerek, "Oğlum, sesimi duyuyorsan gel. Seni orada kandırıyorlar. 'Ceza var' diyorlar, öyle bir şey yok. Devletimiz şefkatlidir. Gel teslim ol. Oğlumu çok özledim. Gece yatıyorum ağlıyorum. Kalkıyorum diyorum Osman nerede. Beni dinle oğlum gel. Devlet diyor gelin teslim olun. Sana ceza yok. Oğlum gelene kadar eyleme devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Şemsettin Özcan ise 6 yıldır oğlundan hiçbir haber alamadığını söyleyerek, "3 yıldır Diyarbakır ve burada nöbetteyim. HDP'nin önünde eyleme devam edeceğim. HDP'den çocuğumu istiyorum. HDP çocuğumu verene kadar burayı terk etmeyeceğim. Kar, kış, yaz demeden buradayım. Bu HDP'liler çocuğumu niye götürdüler? Onların çocuklarının başına gelseydi dünyayı koparmışlardı. HDP, Kürt davası için mücadele etmiyor. Bizde Kürt'üz yine bizim çocukları götürüyorlar. Bunlar Allah'tan korkmuyorlar. Tek bir bayrak var, başka bayrak yok. HDP çocuklarımızı alıp PKK'ya götürüyor. Allah onların belasını versin" şeklinde konuştu. - MUŞ