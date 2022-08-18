Muş'ta annelerin evlat nöbeti devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Muş'ta annelerin evlat nöbeti devam ediyor

18.08.2022 01:08
Muş'ta annelerin evlat nöbeti devam ediyor

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan annelerin evlat nöbeti devam ediyor.

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan annelerin evlat nöbeti devam ediyor.

HDP önünde evlatlarına kavuşacakları günü umutla bekleyen anneler, 69 haftadır eylemlerini sürdürüyor. Parti binası önüne gelerek HDP ve PKK'dan çocuklarını isteyen anneler, HDP ve PKK'yı lanetledi. Evlatlarına geri dönmeleri için çağrıda bulunan anneler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizler açtı. Evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulunan aileler, kararlı bekleyişlerini sürdüreceklerini ifade etti.

Ağabeyi için eylem yapan Cuma Teker, "1,5 yıldır HDP önünde eylem yapıyoruz. Hasret var, özlem var, ağabeyimi bekliyorum. 8,5 yıldır ağabeyimi bekliyorum. Gelmesini istiyoruz. İnşallah gelir devletimize teslim olur. İnşallah bundan sonra devlete hayırlı bir evlat olur" dedi.

Anne Naciye Sönmez Yıldız da, oğluna seslenerek, " Oğlum, sesimi duyuyorsan gel. Seni orada kandırıyorlar. 'Ceza var' diyorlar, öyle bir şey yok. Devletimiz şefkatlidir. Gel teslim ol. Oğlumu çok özledim. Gece yatıyorum ağlıyorum. Kalkıyorum diyorum Osman nerede. Beni dinle oğlum gel. Devlet diyor gelin teslim olun. Sana ceza yok. Oğlum gelene kadar eyleme devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Şemsettin Özcan ise 6 yıldır oğlundan hiçbir haber alamadığını söyleyerek, "3 yıldır Diyarbakır ve burada nöbetteyim. HDP'nin önünde eyleme devam edeceğim. HDP'den çocuğumu istiyorum. HDP çocuğumu verene kadar burayı terk etmeyeceğim. Kar, kış, yaz demeden buradayım. Bu HDP'liler çocuğumu niye götürdüler? Onların çocuklarının başına gelseydi dünyayı koparmışlardı. HDP, Kürt davası için mücadele etmiyor. Bizde Kürt'üz yine bizim çocukları götürüyorlar. Bunlar Allah'tan korkmuyorlar. Tek bir bayrak var, başka bayrak yok. HDP çocuklarımızı alıp PKK'ya götürüyor. Allah onların belasını versin" şeklinde konuştu. - MUŞ

YORUMLAR
500
Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü Muş'ta annelerin evlat nöbeti devam ediyor Muş'ta annelerin evlat nöbeti devam ediyor
Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, PKK, Muş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muş'ta annelerin evlat nöbeti devam ediyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:20 Bu gece yarısından sonra geçerli olacak! Benzine 83 kuruş indirim, motorine ise 77 kuruş zam geldi
00:20 Cübbeli Ahmet Hoca'dan lüks otellerde spa yaptıran kadınlara tepki: Göbeği ile diz kapağı arasını dokunduramaz
00:10 Erzurum'da deprem! 3.7'lik sarsıntı vatandaşı korkuttu
00:00 Kosova-Sırbistan gerginliği NATO'yu harekete geçirdi! Gerilim büyürse müdahale edebilirler
23:23 Rusya'dan S-400 sevkiyatı iddiası ABD'yi korkuttu! Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'ye üstü kapalı yaptırım tehdidinde bulundu
23:03 Muharrem İnce ve Ümit Özdağ, merak edilen ittifak sorusunu cevapladı: Daha Türkiye seçim ortamına girmedi
22:49 Kaymakamlık tarafından iptal edilmişti! Mahkemeye taşınan Zeytinli Rock Festivali 22-25 Eylül arasında yapılacak
22:27 Hayat Bilgisi'nin Kikirik'ini görenler tanımakta güçlük çekiyor! Estetikle bambaşka biri oldu
22:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü: Yeni büyükelçiyi en kısa zamanda atayacağız
22:02 Güldür Güldür Show'un başında bulunan Ali Sunal'ın sünnet düğününden çok özel görüntüleri! Babası ve Cüneyt Arkın da yanında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 01:09:03. #1.11#
SON DAKİKA: Muş'ta annelerin evlat nöbeti devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement