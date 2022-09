Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 38'e yükseldi

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki annelerin sayısı 72'nci haftada 38'e yükseldi.

HDP önünde evlatlarına kavuşacakları günü umutla bekleyen anneler, eylemlerine devam ediyor. Parti binası önüne gelerek HDP ve PKK'dan çocuklarını isteyen anneler, HDP ve PKK'yı lanetledi. Evlatlarına geri dönmeleri için çağrıda bulunan anneler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizler açtı. Evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulunan 37 aileye, bir aile daha katıldı. Her geçen gün sayıları artarak güç kazanan ailelerin kararlı bekleyişleri sürüyor.

Bir aile daha evladına kavuştu

8 ay önce oğlu Fransa'dan kandırılarak dağa götürülen baba Şemsettin Bingöl, bugün eyleme yeni katılan bir aileyle evlat nöbetine destek verdi. İkna çalışmaları sonucu bir hafta önce evladına kavuşan baba Şemsettin Bingöl, dağdaki teröristlere teslim olmaları çağrısında bulundu.

"Muş polisine ve devletimize teşekkür ederim"

8 ay önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Suat Bingöl'ün ikna çalışmaları neticesinde devlete teslim olduğunu ve bugün de 38 aileye destek için eyleme katıldığını ifade eden Şemsettin Bingöl, "Bugün buraya 38 aileye destek olmak için geldim. Oğlumu Fransa'da kandırıp dağa götürmüşler. Oğlum, 8 ay önce örgüte katılmış ve bir haftadır teslim oldu. Muş polisine ve devletimize teşekkür ederim. Gelin teslim olun. Annelerinize yazık, anneleriniz çok çile çekiyor. Bende çok çile çektim. Aileleriniz çile çekmesin artık" dedi.

"8 yıldır oğlumun hasretini çekiyorum"

Oğlu Yusuf Budak için eyleme devam ettiğini ifade eden baba Mehmet Zeki Budak da, "Oğlumu, HDP kandırıp dağa götürdü. 8 yıldır oğlumun hasretini çekiyorum. Buradan oğluma çağrıda bulunuyorum. Oğlum Yusuf, her nerede olursan ol gel memleketine, evine, o dinsizlere, kansızlara uşaklık yapma. Onların hepsi Amerika piyonudur, Amerika için çalışıyorlar. Sizi maşa olarak kullanıyorlar. Size yazık. Bir an evvel evinize dönün. Yanınızdaki arkadaşları da getirin. Çünkü o yol yol değil. Asıl yolumuz memleketimizdir, vatanımızdır, bayrağımızdır, kendi şerefimizdir. Ben de, annen de senin yolunu bekliyoruz. İkimiz de hastayız. Seni her gün merak ediyoruz. Sabah kalkıyorum diyorum acaba Yusuf geldi mi? Televizyonda birinin ölüm haberini aldığım zaman diyorum acaba oğlum mudur? Oğlum yeter artık dayanamıyorum. Bir an evvel evine gel" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımız mağara içerisinde ölmesin"

HDP önünde 2 yıla yakındır eylem yaptığını anlatan anne Gülbahar Teker ise " Diyarbakır'da da eyleme katıldım. Bir kişi dağda kalsa bile yine eyleme devam edeceğim. Oğlum teslim olsa da yine eylem katılacağım. Lanet olsun PKK'ya, HDP'ye. Çocuklarımızı bıraksınlar. Çocuklarımız mağara içerisinde ölmesin. HDP ve PKK'yı istemiyoruz. Yeter. HDP, PKK bizden ne istiyor? Devlet bizim arkamızda. Allah, devletimize, polisimize zeval vermesin" diye konuştu. - MUŞ