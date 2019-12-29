Muş'ta çölyak hastaları için farkındalık konseri düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş'ta çölyak hastaları için farkındalık konseri düzenlendi - Son Dakika

Muş'ta çölyak hastaları için farkındalık konseri düzenlendi

6 saat önce

Muş'ta Çölyak Derneği tarafından çölyak hastalığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla konser düzenlendi.

Muş'ta çölyak hastaları için farkındalık konseri düzenlendi, System.String[]

Muş'ta Çölyak Derneği tarafından çölyak hastalığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla konser düzenlendi.

Muş Öğretmenevi konferans salonunda mahalli sanatçıların verdiği konser öncesi konuşan Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Züleyha Almaz, hastalığın yüz binlerce vatandaşın gündelik hayatını doğrudan etkilediğini söyledi.

Tedavinin, ömür boyu buğday, arpa ve çavdar gibi tahıllarda bulunan glutenden uzak sıkı bir diyet uygulamasıyla sürdürüldüğünü belirten Almaz, şöyle konuştu:

"Karşılaştığımız bu zorlukların üstesinden gelebilmek, çölyaklıların ve ailelerinin hayatını kolaylaştırmak, toplumda farkındalık oluşturmak için bir dernek çatısı altında toplanmaya karar verdik. Muş'ta 350 çölyak hastası var ve bu önemli bir rakamdır. Zengin hastalığı da denilen bu hastalıkla hep birlikte mücadele edebilmek için gayret gösteriyoruz. Büyük şehirlerde çölyak hastaları için ekmek fırınları açılmakta ya da en asgari çözümlerle ekmekleri temin edebilmektedir. Bunun her yerde yapılmasını istiyoruz."

Daha sonra mahalli sanatçıların seslendirdiği şarkılarla devam eden etkinliğe, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'nın Eşi Suna Asya, Başkan Yardımcısı Hamdullah Karasu, Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel, kurum amirleri ve aileler katıldı.

Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 12:16 Kaynak: AA
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